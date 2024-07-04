https://ria.ru/20240704/leyboristy-1957345024.html

Эксперт оценил шансы лейбористов на выборах в британский парламент

Эксперт оценил шансы лейбористов на выборах в британский парламент - РИА Новости, 04.07.2024

Эксперт оценил шансы лейбористов на выборах в британский парламент

Лейбористы наверняка победят на всеобщих выборах в британский парламент, в их пользу играют опросы общественного мнения, неудачи консерваторов, а также то, что... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:56

2024-07-04T12:56

2024-07-04T12:56

в мире

великобритания

игорь коваль

лейбористская партия великобритании

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957317931_0:47:3072:1774_1920x0_80_0_0_310188d8363a4ece13a00e4e7015251c.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лейбористы наверняка победят на всеобщих выборах в британский парламент, в их пользу играют опросы общественного мнения, неудачи консерваторов, а также то, что Консервативная партия слишком долго находится у власти, сейчас вопрос заключается в том, насколько сильной будет разница в количестве мест, заявил РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев. "Победят лейбористы. Во всяком случае, так предсказывают все службы опроса общественного мнения. Хотя были примеры, когда они все ошибались, но я думаю, что не в этот раз: лейбористы победят, вопрос только - с каким большинством", - сказал Ковалев в беседе с агентством. Эксперт отметил, что у Великобритании есть проблемы с экономикой, а также с притоком нелегальных мигрантов. "Все обещают решить все проблемы, это классика перед выборами... (У лейбористов - ред.) четкого плана нет, за исключением очевидного: придется повышать налоги, придется пересматривать некоторые затратные планы и задачи, например, достижение нулевого выброса. Но пока у меня нет понимания, что есть какой-то серьезный и продуманный, понятный избирателям план. В данном случае за лейбористов играют неудачи консерваторов и то, что консерваторы слишком долго находятся у власти", - подчеркнул эксперт. По его словам, решение премьера Великобритании Риши Сунака созвать выборы в июле, несмотря на то, что по закону у него было время до января 2025 года, связано с некоторыми факторами. "Консерваторам хоть чем-то есть похвастаться. Они смогли снизить инфляцию до целевого показателя 2%. Этот успех они сделали одним из ключевых в своей агитации.... Второй важный аспект - это то, что на летние месяцы приходится пик незаконной миграции из Франции через Ла-Манш, это еще одна проблема, которой британцы недовольны. Видимо, нет уверенности в том, что эта задача будет решена. И чтобы не ухудшить своё (положение - ред.), если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, ответственность будет на правительстве", - сказал эксперт. Голосование началось на всеобщих выборах в британский парламент, по его итогам оппозиционная Лейбористская партия может впервые за 14 лет прийти к власти в стране. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (09:00 мск) и проработают до 22:00 (00:00 мск). Жителям Британии предстоит избрать 650 депутатов - по одному от каждого избирательного округа - в палату общин (нижняя палата парламента). Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел, ее лидер станет премьером и возглавит британское правительство. После закрытия участков будут опубликованы первые экзит-поллы и начнется подсчет голосов. В течение ночи сформируется общая картина, а объявление предварительных результатов следует ожидать к утру пятницы. Согласно опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает находящимся к ним в оппозиции лейбористам. По прогнозам, тори ожидает сокрушительное поражение. Они могут получить только 61 место в парламенте (около 9,4%), что станет для них худшим результатом с 1900 года. В то же время лейбористам пророчат одну из крупнейших побед в современной парламентской истории с 470 мандатами. После оглашения окончательных результатов лидер победившей партии должен направиться на аудиенцию к королю Карлу III, который назначит его премьером и поручит ему сформировать правительство. Новый парламент будет созван 9 июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства. Таким образом он откроет новую парламентскую сессию, что означает формальное начало парламентского года. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в муниципальных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу.

https://ria.ru/20240704/sunak-1957301251.html

https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html

https://ria.ru/20240528/britantsy-1948998790.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, игорь коваль, лейбористская партия великобритании, высшая школа экономики (вшэ)