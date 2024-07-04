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Лесопарк "Загорское море" откроется 6 июля в Сергиево-Посадском округе
Лесопарк "Загорское море" откроется 6 июля в Сергиево-Посадском округе - РИА Новости, 04.07.2024
Лесопарк "Загорское море" откроется 6 июля в Сергиево-Посадском округе
В Сергиево-Посадском городском округе 6 июля состоится открытие лесопарка "Загороское море", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:49
2024-07-04T13:49
2024-07-04T13:49
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Сергиево-Посадском городском округе 6 июля состоится открытие лесопарка "Загороское море", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. На территории парка с 12:00 в пешеходных зонах всех будут встречать ростовые куклы Зайки и Мишки. Также посетителей лесопарка ожидает выступление Сергиево-Посадского муниципального оркестра и ярмарка мастеров. Для детей приготовили научное шоу профессора Николя "Популяризация науки для детей", анимационные программы и мастер-классы по песочной терапии и керамике. Любителей активного отдыха в зоне южного пляжа ожидает игра в пляжный волейбол, пенная вечеринка и диджей-сет. Также можно будет попробовать бесплатное мороженое. На северном пляже пройдут занятие по зумбе, игра в большую дженгу и шоу мыльных пузырей. В завершении праздника - в 20:00 - состоится вечерний арт-пикник от студии "Арт-пятница".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Сергиево-Посадском городском округе 6 июля состоится открытие лесопарка "Загороское море", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На территории парка с 12:00 в пешеходных зонах всех будут встречать ростовые куклы Зайки и Мишки. Также посетителей лесопарка ожидает выступление Сергиево-Посадского муниципального оркестра и ярмарка мастеров.
Для детей приготовили научное шоу профессора Николя "Популяризация науки для детей", анимационные программы и мастер-классы по песочной терапии и керамике.
Любителей активного отдыха в зоне южного пляжа ожидает игра в пляжный волейбол, пенная вечеринка и диджей-сет. Также можно будет попробовать бесплатное мороженое. На северном пляже пройдут занятие по зумбе, игра в большую дженгу и шоу мыльных пузырей.
В завершении праздника - в 20:00 - состоится вечерний арт-пикник от студии "Арт-пятница".