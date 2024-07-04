https://ria.ru/20240704/lesopark-1957360535.html

Лесопарк "Загорское море" откроется 6 июля в Сергиево-Посадском округе

Лесопарк "Загорское море" откроется 6 июля в Сергиево-Посадском округе - РИА Новости, 04.07.2024

Лесопарк "Загорское море" откроется 6 июля в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском городском округе 6 июля состоится открытие лесопарка "Загороское море", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:49

2024-07-04T13:49

2024-07-04T13:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В Сергиево-Посадском городском округе 6 июля состоится открытие лесопарка "Загороское море", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. На территории парка с 12:00 в пешеходных зонах всех будут встречать ростовые куклы Зайки и Мишки. Также посетителей лесопарка ожидает выступление Сергиево-Посадского муниципального оркестра и ярмарка мастеров. Для детей приготовили научное шоу профессора Николя "Популяризация науки для детей", анимационные программы и мастер-классы по песочной терапии и керамике. Любителей активного отдыха в зоне южного пляжа ожидает игра в пляжный волейбол, пенная вечеринка и диджей-сет. Также можно будет попробовать бесплатное мороженое. На северном пляже пройдут занятие по зумбе, игра в большую дженгу и шоу мыльных пузырей. В завершении праздника - в 20:00 - состоится вечерний арт-пикник от студии "Арт-пятница".

https://ria.ru/20240703/podmoskove-1957174942.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)