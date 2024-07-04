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СК в Сочи начал проверку после гибели женщины при сходе лавины
СК в Сочи начал проверку после гибели женщины при сходе лавины - РИА Новости, 04.07.2024
СК в Сочи начал проверку после гибели женщины при сходе лавины
Следователи СК организовали проверку по факту гибели женщины в результате сошедшей в горах Сочи лавины, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:03
2024-07-04T18:03
2024-07-04T19:17
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Следователи СК организовали проверку по факту гибели женщины в результате сошедшей в горах Сочи лавины, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее в региональном главке МЧС России сообщили о гибели 29-летней ростовчанки, которую во время прогулки отбросило ледяной лавиной в горах Сочи. Спасатели уточнили, что ЧП произошло 30 июня на закрытом маршруте сочинского нацпарка. Объем ледяной глыбы составил до 2 кубометров. Спасатели регионального МЧС также уточняли, что мать погибшей, которая прогуливалась с дочерью в горах, жива. Следствие установило, что смерть девушки наступила в больнице на следующий день. "В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в Telegram-канале краевого СУСК. Ранее РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка, где произошло ЧП, рассказали, что девушка со своей матерью находилась в рекреационной зоне, не оборудованной тропами, что может быть небезопасным.
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РИА Новости
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Сочи начал проверку после гибели женщины при сходе лавины
СК в Сочи начал проверку после гибели 29-летней женщины при сходе лавины в горах
СОЧИ, 4 июл – РИА Новости.
Следователи СК организовали проверку по факту гибели женщины в результате сошедшей в горах Сочи лавины, сообщили в пресс-службе
СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в региональном главке МЧС России сообщили о гибели 29-летней ростовчанки, которую во время прогулки отбросило ледяной лавиной в горах Сочи. Спасатели уточнили, что ЧП произошло 30 июня на закрытом маршруте сочинского нацпарка. Объем ледяной глыбы составил до 2 кубометров. Спасатели регионального МЧС также уточняли, что мать погибшей, которая прогуливалась с дочерью в горах, жива.
Следствие установило, что смерть девушки наступила в больнице на следующий день.
"В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в Telegram-канале краевого СУСК.
Ранее РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка, где произошло ЧП, рассказали, что девушка со своей матерью находилась в рекреационной зоне, не оборудованной тропами, что может быть небезопасным.