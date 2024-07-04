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СК в Сочи начал проверку после гибели женщины при сходе лавины

СК в Сочи начал проверку после гибели женщины при сходе лавины - РИА Новости, 04.07.2024

СК в Сочи начал проверку после гибели женщины при сходе лавины

Следователи СК организовали проверку по факту гибели женщины в результате сошедшей в горах Сочи лавины, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:03

2024-07-04T18:03

2024-07-04T19:17

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Следователи СК организовали проверку по факту гибели женщины в результате сошедшей в горах Сочи лавины, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. Ранее в региональном главке МЧС России сообщили о гибели 29-летней ростовчанки, которую во время прогулки отбросило ледяной лавиной в горах Сочи. Спасатели уточнили, что ЧП произошло 30 июня на закрытом маршруте сочинского нацпарка. Объем ледяной глыбы составил до 2 кубометров. Спасатели регионального МЧС также уточняли, что мать погибшей, которая прогуливалась с дочерью в горах, жива. Следствие установило, что смерть девушки наступила в больнице на следующий день. "В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в Telegram-канале краевого СУСК. Ранее РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка, где произошло ЧП, рассказали, что девушка со своей матерью находилась в рекреационной зоне, не оборудованной тропами, что может быть небезопасным.

сочи

россия

краснодарский край

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)