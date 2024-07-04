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В Сочи сошла ледяная лавина, погибла женщина - РИА Новости, 04.07.2024
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16:30 04.07.2024 (обновлено: 18:43 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/lavina-1957434466.html
В Сочи сошла ледяная лавина, погибла женщина
В Сочи сошла ледяная лавина, погибла женщина - РИА Новости, 04.07.2024
В Сочи сошла ледяная лавина, погибла женщина
В горах Сочи сошла ледяная лавина, погибла 29-летняя уроженка Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:30
2024-07-04T18:43
россия
ростовская область
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СОЧИ, 4 июл — РИА Новости. В горах Сочи сошла ледяная лавина, погибла 29-летняя уроженка Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю."Курорт "Красная Поляна", высота 2200, на молодую женщину упала глыба льда (объемом. — Прим. Ред.) до двух кубометров &lt;…&gt; Происшествие произошло на закрытой туристической тропе", — рассказали в ведомстве.Telegram-канал Readovka на этой неделе опубликовал кадры, на которых огромные ледяные глыбы скатываются с горы, а затем накрывают двух идущих по тропе женщин. Одну из них после удара ледяным валуном отбросило в сторону.Несчастный случай произошел вечером 30 июня. Как уточнили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС, их сотрудники не привлекались. Пострадавших эвакуировали спасатели курорта "Красная Поляна".Гибель девушки подтвердили РИА Новости в кафе, где она работала. В МЧС отметили, что вторая пострадавшая, мама погибшей, выжила.
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россия, ростовская область, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Ростовская область, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Сочи сошла ледяная лавина, погибла женщина

МЧС: в Сочи сошла ледяная лавина, погибла 29-летняя женщина

Кадр видео схода лавины в Красной Поляне
Кадр видео схода лавины в Красной Поляне - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Кадр видео схода лавины в Красной Поляне
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 июл — РИА Новости. В горах Сочи сошла ледяная лавина, погибла 29-летняя уроженка Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Курорт "Красная Поляна", высота 2200, на молодую женщину упала глыба льда (объемом. — Прим. Ред.) до двух кубометров <…> Происшествие произошло на закрытой туристической тропе", — рассказали в ведомстве.
Telegram-канал Readovka на этой неделе опубликовал кадры, на которых огромные ледяные глыбы скатываются с горы, а затем накрывают двух идущих по тропе женщин. Одну из них после удара ледяным валуном отбросило в сторону.
Несчастный случай произошел вечером 30 июня. Как уточнили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС, их сотрудники не привлекались. Пострадавших эвакуировали спасатели курорта "Красная Поляна".
Гибель девушки подтвердили РИА Новости в кафе, где она работала. В МЧС отметили, что вторая пострадавшая, мама погибшей, выжила.
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