https://ria.ru/20240704/lavina-1957434466.html

В Сочи сошла ледяная лавина, погибла женщина

В Сочи сошла ледяная лавина, погибла женщина - РИА Новости, 04.07.2024

В Сочи сошла ледяная лавина, погибла женщина

В горах Сочи сошла ледяная лавина, погибла 29-летняя уроженка Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:30

2024-07-04T16:30

2024-07-04T18:43

россия

ростовская область

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СОЧИ, 4 июл — РИА Новости. В горах Сочи сошла ледяная лавина, погибла 29-летняя уроженка Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю."Курорт "Красная Поляна", высота 2200, на молодую женщину упала глыба льда (объемом. — Прим. Ред.) до двух кубометров <…> Происшествие произошло на закрытой туристической тропе", — рассказали в ведомстве.Telegram-канал Readovka на этой неделе опубликовал кадры, на которых огромные ледяные глыбы скатываются с горы, а затем накрывают двух идущих по тропе женщин. Одну из них после удара ледяным валуном отбросило в сторону.Несчастный случай произошел вечером 30 июня. Как уточнили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС, их сотрудники не привлекались. Пострадавших эвакуировали спасатели курорта "Красная Поляна".Гибель девушки подтвердили РИА Новости в кафе, где она работала. В МЧС отметили, что вторая пострадавшая, мама погибшей, выжила.

https://ria.ru/20240403/elbrus-1937413662.html

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ростовская область

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россия, ростовская область, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия