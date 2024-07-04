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В Кузбассе обрушились четыре этажа Дома детского творчества - РИА Новости, 04.07.2024
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13:34 04.07.2024 (обновлено: 13:43 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/kuzbass-1957361442.html
В Кузбассе обрушились четыре этажа Дома детского творчества
В Кузбассе обрушились четыре этажа Дома детского творчества - РИА Новости, 04.07.2024
В Кузбассе обрушились четыре этажа Дома детского творчества
Здание дома детского творчества с первого по четвертый этаж частично обрушилось в городе Белово Кемеровской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:34
2024-07-04T13:43
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
белово
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КЕМЕРОВО, 4 июл – РИА Новости. Здание дома детского творчества с первого по четвертый этаж частично обрушилось в городе Белово Кемеровской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС региона."Поступило сообщение о частичном обрушении здания с четвёртого по первый этаж, кирпичное. Аварийно-спасательные работы проводить не планируется, ввиду отсутствия погибших и пострадавших", – сообщили в региональном главке МЧС.Собеседник агентства уточнил, что от МЧС на место происшествия прибывало 17 человек и 5 единиц техники.
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кемеровская область
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, белово
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кемеровская область, Белово
В Кузбассе обрушились четыре этажа Дома детского творчества

МЧС: в Кузбассе частично обрушились четыре этажа Дома детского творчества

© Кадр видео из соцсетейОбрушившиеся этажи Дома детского творчества
Обрушившиеся этажи Дома детского творчества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Обрушившиеся этажи Дома детского творчества
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 4 июл – РИА Новости. Здание дома детского творчества с первого по четвертый этаж частично обрушилось в городе Белово Кемеровской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС региона.
"Поступило сообщение о частичном обрушении здания с четвёртого по первый этаж, кирпичное. Аварийно-спасательные работы проводить не планируется, ввиду отсутствия погибших и пострадавших", – сообщили в региональном главке МЧС.
Собеседник агентства уточнил, что от МЧС на место происшествия прибывало 17 человек и 5 единиц техники.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская областьБелово
 
 
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