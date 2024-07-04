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В Кузбассе обрушились четыре этажа Дома детского творчества

В Кузбассе обрушились четыре этажа Дома детского творчества - РИА Новости, 04.07.2024

В Кузбассе обрушились четыре этажа Дома детского творчества

Здание дома детского творчества с первого по четвертый этаж частично обрушилось в городе Белово Кемеровской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:34

2024-07-04T13:34

2024-07-04T13:43

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

белово

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КЕМЕРОВО, 4 июл – РИА Новости. Здание дома детского творчества с первого по четвертый этаж частично обрушилось в городе Белово Кемеровской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС региона."Поступило сообщение о частичном обрушении здания с четвёртого по первый этаж, кирпичное. Аварийно-спасательные работы проводить не планируется, ввиду отсутствия погибших и пострадавших", – сообщили в региональном главке МЧС.Собеседник агентства уточнил, что от МЧС на место происшествия прибывало 17 человек и 5 единиц техники.

https://ria.ru/20240620/uragan-1954295351.html

кемеровская область

белово

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2024

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, белово