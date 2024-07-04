https://ria.ru/20240704/kurs-1957461610.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 04.07.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 9,6 копейки, до 11,9896 рубля, курс доллара вырос на 16,99 копейки, до 88,1205... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:33

2024-07-04T17:33

2024-07-04T17:35

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 9,6 копейки, до 11,9896 рубля, курс доллара вырос на 16,99 копейки, до 88,1205 рубля, евро - на 40,07 копейки, до 94,9836 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сша, московская биржа