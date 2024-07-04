https://ria.ru/20240704/kurgan-1957351446.html

В Кургане массажный салон находится в одном здании с воскресной школой

В Кургане массажный салон находится в одном здании с воскресной школой - РИА Новости, 04.07.2024

В Кургане массажный салон находится в одном здании с воскресной школой

Курганская епархия сообщила о нахождении массажного салона в одном здании с воскресной школой, при этом полиция пока нарушений не выявила. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:08

2024-07-04T13:08

2024-07-04T13:08

происшествия

россия

курган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957350547_0:88:1600:988_1920x0_80_0_0_bc0a20d5a314e970c66af232ed5c80f4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Курганская епархия сообщила о нахождении массажного салона в одном здании с воскресной школой, при этом полиция пока нарушений не выявила. По данным председателя отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Курганской епархии Михаила Насонова, в Кургане есть проблема проституции, организованной в массажных салонах. При этом, по его словам, такой салон находится в одном здании с епархиальной воскресной школой. "Да, обращения (в правоохранительные органы – ред.) были. Последний отказной материал приходил в 2023 году из УМВД по Кургану. Известно, что салон в 2024 году сменил название, но свою деятельность не прекратил", - сказал Насонов РИА Новости. Он добавил, что в поступившем 30 октября 2023 года в Курганскую епархию ответе из УМВД сказано, что в рамках проверки была опрошена директор салона, которая назвала тот же адрес, что и у воскресной школы. Насонов уточнил, что точное расположение салона после смены названия в 2024 году достоверно неизвестно, на его сайте указано, что "в соседнем маленьком здании". В пресс-службе УМВД России по региону РИА Новости пояснили, что проверки по данному факту проводятся, полиция держит ситуацию на контроле. "Нарушений в настоящее время не выявлено. Они (салон и воскресная школа) находятся в разных зданиях в Кургане", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240502/reklama-1943539250.html

https://ria.ru/20240130/salony-1924464159.html

россия

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курган