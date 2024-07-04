https://ria.ru/20240704/kurgan-1957351446.html
В Кургане массажный салон находится в одном здании с воскресной школой
В Кургане массажный салон находится в одном здании с воскресной школой - РИА Новости, 04.07.2024
В Кургане массажный салон находится в одном здании с воскресной школой
Курганская епархия сообщила о нахождении массажного салона в одном здании с воскресной школой, при этом полиция пока нарушений не выявила. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:08
2024-07-04T13:08
2024-07-04T13:08
происшествия
россия
курган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957350547_0:88:1600:988_1920x0_80_0_0_bc0a20d5a314e970c66af232ed5c80f4.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Курганская епархия сообщила о нахождении массажного салона в одном здании с воскресной школой, при этом полиция пока нарушений не выявила. По данным председателя отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Курганской епархии Михаила Насонова, в Кургане есть проблема проституции, организованной в массажных салонах. При этом, по его словам, такой салон находится в одном здании с епархиальной воскресной школой. "Да, обращения (в правоохранительные органы – ред.) были. Последний отказной материал приходил в 2023 году из УМВД по Кургану. Известно, что салон в 2024 году сменил название, но свою деятельность не прекратил", - сказал Насонов РИА Новости. Он добавил, что в поступившем 30 октября 2023 года в Курганскую епархию ответе из УМВД сказано, что в рамках проверки была опрошена директор салона, которая назвала тот же адрес, что и у воскресной школы. Насонов уточнил, что точное расположение салона после смены названия в 2024 году достоверно неизвестно, на его сайте указано, что "в соседнем маленьком здании". В пресс-службе УМВД России по региону РИА Новости пояснили, что проверки по данному факту проводятся, полиция держит ситуацию на контроле. "Нарушений в настоящее время не выявлено. Они (салон и воскресная школа) находятся в разных зданиях в Кургане", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240502/reklama-1943539250.html
https://ria.ru/20240130/salony-1924464159.html
россия
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957350547_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_4683187acb1cc05bc45a0044f1aad752.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курган
Происшествия, Россия, Курган
В Кургане массажный салон находится в одном здании с воскресной школой
В Кургане епархия пожаловалась на соседство массажного салона и воскресной школы
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Курганская епархия сообщила о нахождении массажного салона в одном здании с воскресной школой, при этом полиция пока нарушений не выявила.
По данным председателя отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Курганской епархии Михаила Насонова, в Кургане есть проблема проституции, организованной в массажных салонах. При этом, по его словам, такой салон находится в одном здании с епархиальной воскресной школой.
"Да, обращения (в правоохранительные органы – ред.) были. Последний отказной материал приходил в 2023 году из УМВД по Кургану. Известно, что салон в 2024 году сменил название, но свою деятельность не прекратил", - сказал Насонов РИА Новости.
Он добавил, что в поступившем 30 октября 2023 года в Курганскую епархию ответе из УМВД сказано, что в рамках проверки была опрошена директор салона, которая назвала тот же адрес, что и у воскресной школы. Насонов уточнил, что точное расположение салона после смены названия в 2024 году достоверно неизвестно, на его сайте указано, что "в соседнем маленьком здании".
В пресс-службе УМВД России
по региону РИА Новости пояснили, что проверки по данному факту проводятся, полиция держит ситуацию на контроле. "Нарушений в настоящее время не выявлено. Они (салон и воскресная школа) находятся в разных зданиях в Кургане", - уточнили в пресс-службе.