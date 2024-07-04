Кулеба раскрыл главную причину успеха российской армии
Кулеба назвал большое количество управляемых бомб главной причиной успеха ВС РФ
© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. У России огромное количество планирующих бомб, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью LRT.
"Главной причиной успеха россиян мы считаем бесчисленные управляемые бомбы…" — сказал он.
"Главной причиной успеха россиян мы считаем бесчисленные управляемые бомбы…" — сказал он.
Кулеба отметил, что они не оставляют шанса на организацию украинской обороны.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.