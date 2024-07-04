https://ria.ru/20240704/kuleba-1957436872.html

Кулеба раскрыл главную причину успеха российской армии

Кулеба раскрыл главную причину успеха российской армии - РИА Новости, 04.07.2024

Кулеба раскрыл главную причину успеха российской армии

"Главной причиной успеха россиян мы считаем бесчисленные управляемые бомбы…" — сказал он. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:34

2024-07-04T16:34

2024-07-04T16:34

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. У России огромное количество планирующих бомб, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью LRT. "Главной причиной успеха россиян мы считаем бесчисленные управляемые бомбы…" — сказал он. Кулеба отметил, что они не оставляют шанса на организацию украинской обороны. ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240704/ukraina-1957404926.html

https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957370851.html

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в мире, мид украины, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, россия