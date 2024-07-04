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Кулеба раскрыл главную причину успеха российской армии - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/kuleba-1957436872.html
Кулеба раскрыл главную причину успеха российской армии
Кулеба раскрыл главную причину успеха российской армии - РИА Новости, 04.07.2024
Кулеба раскрыл главную причину успеха российской армии
"Главной причиной успеха россиян мы считаем бесчисленные управляемые бомбы…" — сказал он. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:34
2024-07-04T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
мид украины
вооруженные силы украины
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. У России огромное количество планирующих бомб, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью LRT. "Главной причиной успеха россиян мы считаем бесчисленные управляемые бомбы…" — сказал он. Кулеба отметил, что они не оставляют шанса на организацию украинской обороны. ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240704/ukraina-1957404926.html
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в мире, мид украины, вооруженные силы украины, дмитрий кулеба, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, МИД Украины, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Кулеба, Россия
Кулеба раскрыл главную причину успеха российской армии

Кулеба назвал большое количество управляемых бомб главной причиной успеха ВС РФ

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. У России огромное количество планирующих бомб, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью LRT.

"Главной причиной успеха россиян мы считаем бесчисленные управляемые бомбы…" — сказал он.
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Кулеба отметил, что они не оставляют шанса на организацию украинской обороны.

ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМИД УкраиныВооруженные силы УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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