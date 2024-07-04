https://ria.ru/20240704/kriminal-1957329417.html

Жителю Самарской области дали 13 лет колонии за госизмену

Жителю Самарской области дали 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 04.07.2024

Жителю Самарской области дали 13 лет колонии за госизмену

Суд назначил 13 лет колонии строгого режима за госизмену жителю Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой на... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:13

2024-07-04T12:13

2024-07-04T12:13

происшествия

самарская область

служба безопасности украины

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САМАРА, 4 июл - РИА Новости. Суд назначил 13 лет колонии строгого режима за госизмену жителю Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой на железнодорожных станциях, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ. "Приговором Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к лишению свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, а также штрафу в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в период весны-лета 2023 года житель Кинельского района Самарской области по заданию СБУ, находясь на железнодорожных станциях "Кинель" и "Безымянка", проводил разведку на местности, определял наличие эшелонов с российской военной техникой и фотографировал местность. Затем мужчина по мессенджеру отправлял куратору фото с комментариями о месте съемки и количестве военной техники. Его судили по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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происшествия, самарская область, служба безопасности украины