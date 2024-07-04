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Жителю Самарской области дали 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 04.07.2024
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12:13 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/kriminal-1957329417.html
Жителю Самарской области дали 13 лет колонии за госизмену
Жителю Самарской области дали 13 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 04.07.2024
Жителю Самарской области дали 13 лет колонии за госизмену
Суд назначил 13 лет колонии строгого режима за госизмену жителю Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой на... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:13
2024-07-04T12:13
происшествия
самарская область
служба безопасности украины
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САМАРА, 4 июл - РИА Новости. Суд назначил 13 лет колонии строгого режима за госизмену жителю Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой на железнодорожных станциях, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ. "Приговором Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к лишению свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, а также штрафу в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в период весны-лета 2023 года житель Кинельского района Самарской области по заданию СБУ, находясь на железнодорожных станциях "Кинель" и "Безымянка", проводил разведку на местности, определял наличие эшелонов с российской военной техникой и фотографировал местность. Затем мужчина по мессенджеру отправлял куратору фото с комментариями о месте съемки и количестве военной техники. Его судили по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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происшествия, самарская область, служба безопасности украины
Происшествия, Самарская область, Служба безопасности Украины
Жителю Самарской области дали 13 лет колонии за госизмену

Жителю Самарской области дали 13 лет колонии строгого режима за госизмену

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 4 июл - РИА Новости. Суд назначил 13 лет колонии строгого режима за госизмену жителю Самарской области, который передавал Украине данные об эшелонах с военной техникой на железнодорожных станциях, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ.
"Приговором Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к лишению свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, а также штрафу в размере 250 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в период весны-лета 2023 года житель Кинельского района Самарской области по заданию СБУ, находясь на железнодорожных станциях "Кинель" и "Безымянка", проводил разведку на местности, определял наличие эшелонов с российской военной техникой и фотографировал местность. Затем мужчина по мессенджеру отправлял куратору фото с комментариями о месте съемки и количестве военной техники.
Его судили по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").
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