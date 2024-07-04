В Балашихе задержали гастарбайтера, купившего у девочки интимные фото
В Балашихе задержали гастарбайтера, развратившего юную жительницу Алтая
© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиАвтомобиль СУ СКР
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Автомобиль СУ СКР. Архивное фото
БАРНАУЛ, 4 июл – РИА Новости. Гастарбайтера, купившего у несовершеннолетней жительницы Алтая интимные фото и разместившего их в интернете, задержали в Балашихе и доставили в Горно-Алтайск, сообщили в СУ СК республики.
По версии следствия, в ноябре 2023 года гражданин Узбекистана, временно проживающий в Московской области, где несколько лет находился на заработках, создав фейковую страницу под женским ником во "ВКонтакте", познакомился с 14-летней девушкой с Алтая, которой предложил выслать ему интимные фотографии за деньги. Полученные изображения он выложил на своей странице.
"Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай 38-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 135 (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) и пункта "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенная с использованием сети интернет)", - говорится в сообщении.
Мама девочки узнала о произошедшем и пожаловалась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Суд заключил мужчину под стражу.
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"Накануне местонахождение фигуранта было установлено в Балашихе, где он был задержан, затем доставлен в Горно-Алтайск для проведения с его участием следственных и иных процессуальных действий. Вину в содеянном обвиняемый признал полностью", - говорится в сообщении.
Следователям предстоит проверить законность пребывания гастарбайтера на территории РФ, а также его причастность к аналогичным преступлениям в отношении несовершеннолетних.
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