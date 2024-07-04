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В Балашихе задержали гастарбайтера, купившего у девочки интимные фото - РИА Новости, 04.07.2024
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11:48 04.07.2024 (обновлено: 11:49 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/kriminal-1957319483.html
В Балашихе задержали гастарбайтера, купившего у девочки интимные фото
В Балашихе задержали гастарбайтера, купившего у девочки интимные фото - РИА Новости, 04.07.2024
В Балашихе задержали гастарбайтера, купившего у девочки интимные фото
Гастарбайтера, купившего у несовершеннолетней жительницы Алтая интимные фото и разместившего их в интернете, задержали в Балашихе и доставили в Горно-Алтайск,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:48
2024-07-04T11:49
происшествия
россия
балашиха
горно-алтайск
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БАРНАУЛ, 4 июл – РИА Новости. Гастарбайтера, купившего у несовершеннолетней жительницы Алтая интимные фото и разместившего их в интернете, задержали в Балашихе и доставили в Горно-Алтайск, сообщили в СУ СК республики. По версии следствия, в ноябре 2023 года гражданин Узбекистана, временно проживающий в Московской области, где несколько лет находился на заработках, создав фейковую страницу под женским ником во "ВКонтакте", познакомился с 14-летней девушкой с Алтая, которой предложил выслать ему интимные фотографии за деньги. Полученные изображения он выложил на своей странице. "Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай 38-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 135 (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) и пункта "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенная с использованием сети интернет)", - говорится в сообщении. Мама девочки узнала о произошедшем и пожаловалась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Суд заключил мужчину под стражу. "Накануне местонахождение фигуранта было установлено в Балашихе, где он был задержан, затем доставлен в Горно-Алтайск для проведения с его участием следственных и иных процессуальных действий. Вину в содеянном обвиняемый признал полностью", - говорится в сообщении. Следователям предстоит проверить законность пребывания гастарбайтера на территории РФ, а также его причастность к аналогичным преступлениям в отношении несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240130/salony-1924464159.html
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происшествия, россия, балашиха, горно-алтайск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балашиха, Горно-Алтайск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Балашихе задержали гастарбайтера, купившего у девочки интимные фото

В Балашихе задержали гастарбайтера, развратившего юную жительницу Алтая

© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиАвтомобиль СУ СКР
Автомобиль СУ СКР - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Автомобиль СУ СКР. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 4 июл – РИА Новости. Гастарбайтера, купившего у несовершеннолетней жительницы Алтая интимные фото и разместившего их в интернете, задержали в Балашихе и доставили в Горно-Алтайск, сообщили в СУ СК республики.
По версии следствия, в ноябре 2023 года гражданин Узбекистана, временно проживающий в Московской области, где несколько лет находился на заработках, создав фейковую страницу под женским ником во "ВКонтакте", познакомился с 14-летней девушкой с Алтая, которой предложил выслать ему интимные фотографии за деньги. Полученные изображения он выложил на своей странице.
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"Следственными органами следственного управления СК России по Республике Алтай 38-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 135 (развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) и пункта "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенная с использованием сети интернет)", - говорится в сообщении.
Мама девочки узнала о произошедшем и пожаловалась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Суд заключил мужчину под стражу.
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"Накануне местонахождение фигуранта было установлено в Балашихе, где он был задержан, затем доставлен в Горно-Алтайск для проведения с его участием следственных и иных процессуальных действий. Вину в содеянном обвиняемый признал полностью", - говорится в сообщении.
Следователям предстоит проверить законность пребывания гастарбайтера на территории РФ, а также его причастность к аналогичным преступлениям в отношении несовершеннолетних.
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