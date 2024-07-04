https://ria.ru/20240704/kosmos-1957322264.html

Лидеры ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия

Лидеры ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия - РИА Новости, 04.07.2024

Лидеры ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия

Лидеры стран-членов ШОС выступают за сохранение космоса свободным от любого вида оружия, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:56

2024-07-04T11:56

2024-07-04T11:56

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астана

шос

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Лидеры стран-членов ШОС выступают за сохранение космоса свободным от любого вида оружия, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане. "Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - говорится в тексте документа. "Они подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240422/kosmos-1941475710.html

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