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Лидеры ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия - РИА Новости, 04.07.2024
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11:56 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/kosmos-1957322264.html
Лидеры ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия
Лидеры ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия - РИА Новости, 04.07.2024
Лидеры ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия
Лидеры стран-членов ШОС выступают за сохранение космоса свободным от любого вида оружия, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:56
2024-07-04T11:56
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Лидеры стран-членов ШОС выступают за сохранение космоса свободным от любого вида оружия, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане. "Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - говорится в тексте документа. "Они подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в документе.
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в мире, астана, шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Астана, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024

Лидеры ШОС выступили за сохранение космоса свободным от любого оружия

© РИА Новости / Виталий ТимкивЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Звездное небо. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Лидеры стран-членов ШОС выступают за сохранение космоса свободным от любого вида оружия, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Астане.
«
"Государства-члены выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса", - говорится в тексте документа.
"Они подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - говорится в документе.
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В миреАстанаШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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