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Конюхов отправился на Северный полюс через Землю Франца-Иосифа - РИА Новости, 04.07.2024
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Туризм
 
19:00 04.07.2024 (обновлено: 23:59 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/konyukhov-1957487216.html
Конюхов отправился на Северный полюс через Землю Франца-Иосифа
Конюхов отправился на Северный полюс через Землю Франца-Иосифа - РИА Новости, 04.07.2024
Конюхов отправился на Северный полюс через Землю Франца-Иосифа
Путешественник Федор Конюхов планирует совершить перелет на мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс, сообщили в отделе коммуникаций... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:00
2024-07-04T23:59
туризм
северный полюс
земля франца-иосифа
мурманск
федор конюхов
атомфлот
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
российская академия наук
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МУРМАНСК, 4 июл — РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов планирует совершить перелет на мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс, сообщили в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот"."Планируется, что в районе острова Рудольфа — самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа — мы найдем подходящую льдину для взлета паралета. До Северного полюса будет оставаться где-то 800 километров. Надеемся, что погода не помешает нашим пилотам совершить рекордный перелет", — сказал Руслан Сасов, капитан атомного ледокола "50 лет Победы".Именно на этом судне Конюхов и опытный пилот Игорь Потапкин будут добираться до стартовой точки полета. Четвертого июля атомный ледокол вышел из Мурманска в круизный рейс на Северный полюс.К 90°00′00″ северной широты мотопараплан должен долететь за 12-14 часов. У атомного ледокола "50 лет Победы" переход от точки взлета до вершины планеты займет около двух с половиной суток. После прибытия на Северный полюс экипаж возьмет на борт Игоря Потапкина и паралет, а Федор Конюхов останется на льдине с особой миссией: он развернет одиночную дрейфующую полярную мини-станцию для продолжения выполнения научной программы Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова.Конюхов будет изучать сейсмическую активность дна Северного Ледовитого океана, интенсивность таяния паковых льдов и маршруты дрейфа, а также степень загрязнения океанской воды микропластиком.Этот полет станет первым в истории достижением Северного полюса на паралете. Обтекатель для него спроектировали специалисты передовой инженерной школы "Цифровой инжиниринг" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, почетным доктором которого является Конюхов.На борт атомохода легендарный исследователь сможет подняться только 30-31 июля, когда судно доставит на Северный полюс очередную группу туристов.
https://ria.ru/20240131/konyukhov-1924662646.html
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северный полюс, земля франца-иосифа, мурманск, федор конюхов, атомфлот, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, российская академия наук, наука, туризм
Туризм, Северный полюс, Земля Франца-Иосифа, Мурманск, Федор Конюхов, Атомфлот, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российская академия наук, Наука, Туризм
Конюхов отправился на Северный полюс через Землю Франца-Иосифа

Конюхов отправился на Землю Франца-Иосифа, откуда полетит к Северному полюсу

© Фото : Атомфлот/TelegramПутешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин перед круизным рейсом на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы", 4 июля 2024 года
Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин перед круизным рейсом на Северный полюс на атомном ледоколе 50 лет Победы, 4 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Атомфлот/Telegram
Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин перед круизным рейсом на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы", 4 июля 2024 года
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МУРМАНСК, 4 июл — РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов планирует совершить перелет на мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс, сообщили в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот".
"Планируется, что в районе острова Рудольфа — самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа — мы найдем подходящую льдину для взлета паралета. До Северного полюса будет оставаться где-то 800 километров. Надеемся, что погода не помешает нашим пилотам совершить рекордный перелет", — сказал Руслан Сасов, капитан атомного ледокола "50 лет Победы".
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Именно на этом судне Конюхов и опытный пилот Игорь Потапкин будут добираться до стартовой точки полета. Четвертого июля атомный ледокол вышел из Мурманска в круизный рейс на Северный полюс.
К 90°00′00″ северной широты мотопараплан должен долететь за 12-14 часов. У атомного ледокола "50 лет Победы" переход от точки взлета до вершины планеты займет около двух с половиной суток. После прибытия на Северный полюс экипаж возьмет на борт Игоря Потапкина и паралет, а Федор Конюхов останется на льдине с особой миссией: он развернет одиночную дрейфующую полярную мини-станцию для продолжения выполнения научной программы Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова.
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Конюхов будет изучать сейсмическую активность дна Северного Ледовитого океана, интенсивность таяния паковых льдов и маршруты дрейфа, а также степень загрязнения океанской воды микропластиком.
Этот полет станет первым в истории достижением Северного полюса на паралете. Обтекатель для него спроектировали специалисты передовой инженерной школы "Цифровой инжиниринг" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, почетным доктором которого является Конюхов.
На борт атомохода легендарный исследователь сможет подняться только 30-31 июля, когда судно доставит на Северный полюс очередную группу туристов.
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ТуризмСеверный полюсЗемля Франца-ИосифаМурманскФедор КонюховАтомфлотСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоРоссийская академия наукНаукаТуризм
 
 
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