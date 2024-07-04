Конюхов отправился на Северный полюс через Землю Франца-Иосифа
Конюхов отправился на Землю Франца-Иосифа, откуда полетит к Северному полюсу
© Фото : Атомфлот/TelegramПутешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин перед круизным рейсом на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы", 4 июля 2024 года
Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин перед круизным рейсом на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы", 4 июля 2024 года
МУРМАНСК, 4 июл — РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов планирует совершить перелет на мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс, сообщили в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот".
"Планируется, что в районе острова Рудольфа — самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа — мы найдем подходящую льдину для взлета паралета. До Северного полюса будет оставаться где-то 800 километров. Надеемся, что погода не помешает нашим пилотам совершить рекордный перелет", — сказал Руслан Сасов, капитан атомного ледокола "50 лет Победы".
Именно на этом судне Конюхов и опытный пилот Игорь Потапкин будут добираться до стартовой точки полета. Четвертого июля атомный ледокол вышел из Мурманска в круизный рейс на Северный полюс.
К 90°00′00″ северной широты мотопараплан должен долететь за 12-14 часов. У атомного ледокола "50 лет Победы" переход от точки взлета до вершины планеты займет около двух с половиной суток. После прибытия на Северный полюс экипаж возьмет на борт Игоря Потапкина и паралет, а Федор Конюхов останется на льдине с особой миссией: он развернет одиночную дрейфующую полярную мини-станцию для продолжения выполнения научной программы Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова.
Конюхов будет изучать сейсмическую активность дна Северного Ледовитого океана, интенсивность таяния паковых льдов и маршруты дрейфа, а также степень загрязнения океанской воды микропластиком.
Этот полет станет первым в истории достижением Северного полюса на паралете. Обтекатель для него спроектировали специалисты передовой инженерной школы "Цифровой инжиниринг" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, почетным доктором которого является Конюхов.
На борт атомохода легендарный исследователь сможет подняться только 30-31 июля, когда судно доставит на Северный полюс очередную группу туристов.
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