https://ria.ru/20240704/konyukhov-1957487216.html

Конюхов отправился на Северный полюс через Землю Франца-Иосифа

Конюхов отправился на Северный полюс через Землю Франца-Иосифа - РИА Новости, 04.07.2024

Конюхов отправился на Северный полюс через Землю Франца-Иосифа

Путешественник Федор Конюхов планирует совершить перелет на мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс, сообщили в отделе коммуникаций... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:00

2024-07-04T19:00

2024-07-04T23:59

туризм

северный полюс

земля франца-иосифа

мурманск

федор конюхов

атомфлот

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

российская академия наук

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МУРМАНСК, 4 июл — РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов планирует совершить перелет на мотопараплане с архипелага Земля Франца-Иосифа на Северный полюс, сообщили в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот"."Планируется, что в районе острова Рудольфа — самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа — мы найдем подходящую льдину для взлета паралета. До Северного полюса будет оставаться где-то 800 километров. Надеемся, что погода не помешает нашим пилотам совершить рекордный перелет", — сказал Руслан Сасов, капитан атомного ледокола "50 лет Победы".Именно на этом судне Конюхов и опытный пилот Игорь Потапкин будут добираться до стартовой точки полета. Четвертого июля атомный ледокол вышел из Мурманска в круизный рейс на Северный полюс.К 90°00′00″ северной широты мотопараплан должен долететь за 12-14 часов. У атомного ледокола "50 лет Победы" переход от точки взлета до вершины планеты займет около двух с половиной суток. После прибытия на Северный полюс экипаж возьмет на борт Игоря Потапкина и паралет, а Федор Конюхов останется на льдине с особой миссией: он развернет одиночную дрейфующую полярную мини-станцию для продолжения выполнения научной программы Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова.Конюхов будет изучать сейсмическую активность дна Северного Ледовитого океана, интенсивность таяния паковых льдов и маршруты дрейфа, а также степень загрязнения океанской воды микропластиком.Этот полет станет первым в истории достижением Северного полюса на паралете. Обтекатель для него спроектировали специалисты передовой инженерной школы "Цифровой инжиниринг" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, почетным доктором которого является Конюхов.На борт атомохода легендарный исследователь сможет подняться только 30-31 июля, когда судно доставит на Северный полюс очередную группу туристов.

https://ria.ru/20240131/konyukhov-1924662646.html

https://ria.ru/20240621/vystavka-1954625047.html

https://ria.ru/20231005/konyukhov-1899288263.html

северный полюс

земля франца-иосифа

мурманск

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северный полюс, земля франца-иосифа, мурманск, федор конюхов, атомфлот, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, российская академия наук, наука, туризм