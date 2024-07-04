https://ria.ru/20240704/kontsert-1957477854.html

В Омске напали на рэпера Кишлака и сорвали концерт

В Омске напали на рэпера Кишлака и сорвали концерт - РИА Новости, 04.07.2024

В Омске напали на рэпера Кишлака и сорвали концерт

Концерт рэпера Кишлака (Максима Фисенко) в омском баре сорвали неизвестные, которые ворвались к нему в гримерку и напали с перцовым баллончиком, сообщается в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:22

2024-07-04T18:22

2024-07-04T18:22

происшествия

омск

россия

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ОМСК, 4 июл — РИА Новости. Концерт рэпера Кишлака (Максима Фисенко) в омском баре сорвали неизвестные, которые ворвались к нему в гримерку и напали с перцовым баллончиком, сообщается в официальном Telegram-канале музыканта. Инцидент произошел в четверг вечером в фолк-рок-баре "Викинг" в Омске. Рэпер в своем Telegram-канале сообщил о нападении на него в гримерке пятерых неизвестных мужчин крепкого телосложения. По его словам, сначала они заявили, что концерта не будет, а потом напали на артиста и его команду и залили их из перцовых баллончиков. "В связи с групповым нападением на нас и гостей концерта просим всех пострадавших от действий связаться с нами для подготовки коллективного иска. <…>. Наша команда уже принимает меры для того, чтобы виновные понесли наказание. Ваше обращение поможет нам добиться справедливого и максимально жесткого наказания для виновных", - написал Кишлак в своем Telegram-канале. В полиции РИА Новости подтвердили факт случившегося. "В полицию поступило телефонное сообщение о причинении гражданину телесных повреждений со стороны неизвестных. Сотрудниками УМВД России по городу Омску по данному факту проводится проверка", - уточнили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20240704/razvozhaev-1957469802.html

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происшествия, омск, россия