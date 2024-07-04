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Около 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны в 2024 году - РИА Новости, 04.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 04.07.2024 (обновлено: 17:37 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/kontrakt-1957460187.html
Около 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны в 2024 году
Около 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны в 2024 году - РИА Новости, 04.07.2024
Около 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны в 2024 году
Порядка 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что среднесуточный темп набора в РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:27
2024-07-04T17:37
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Порядка 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что среднесуточный темп набора в объединенную группировку войск составляет около одной тысячи человек."Среднесуточный темп набора (контрактников - ред.) остается стабильным, составляет около одной тысячи человек. Эта цифра может колебаться и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены порядком 190 тысячами граждан РФ", - заявил Медведев, подводя итоги первого полугодия 2024 года на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками. Видеозапись совещания размещена на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
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безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Около 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны в 2024 году

Медведев: 190 тысяч человек заключили контракты с МО РФ в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Порядка 190 тысяч граждан РФ заключили контракты с Минобороны в 2024 году, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что среднесуточный темп набора в объединенную группировку войск составляет около одной тысячи человек.
"Среднесуточный темп набора (контрактников - ред.) остается стабильным, составляет около одной тысячи человек. Эта цифра может колебаться и в ту, и в другую сторону. За это время контракты были заключены порядком 190 тысячами граждан РФ", - заявил Медведев, подводя итоги первого полугодия 2024 года на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками. Видеозапись совещания размещена на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий Медведев
 
 
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