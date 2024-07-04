https://ria.ru/20240704/konflikt-1957490836.html
Богданов подтвердил приверженность России прекращению огня в Судане
Богданов подтвердил приверженность России прекращению огня в Судане - РИА Новости, 04.07.2024
Богданов подтвердил приверженность России прекращению огня в Судане
Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с и. о. министра иностранных дел Судана Хусейном Авадом Али урегулирование суданского конфликта, подтвердив... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:17
2024-07-04T19:17
2024-07-04T19:17
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с и. о. министра иностранных дел Судана Хусейном Авадом Али урегулирование суданского конфликта, подтвердив приверженность Москвы немедленному прекращению огня и налаживанию общенационального диалога, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте МИД РФ, встреча Богданова и и. о. главы МИД Судана прошла в четверг в Москве, где Хусейн Авад Али находится в частной поездке. "В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в Судане с упором на необходимость скорейшего урегулирования военно-политического кризиса в этой стране. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку безотлагательного прекращения огня и налаживания устойчивого общенационального диалога в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Республики Судан", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также рассмотрели "некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-суданских многоплановых связей". С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим ранее заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане.
https://ria.ru/20240607/sudan-1951519464.html
https://ria.ru/20240213/sudan-1927000328.html
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в мире, здоровье - общество, судан, михаил богданов
В мире, Здоровье - Общество, Судан, Михаил Богданов
Богданов подтвердил приверженность России прекращению огня в Судане
МИД: Богданов подтвердил приверженность РФ немедленной остановке огня в Судане
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с и. о. министра иностранных дел Судана Хусейном Авадом Али урегулирование суданского конфликта, подтвердив приверженность Москвы немедленному прекращению огня и налаживанию общенационального диалога, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД РФ, встреча Богданова и и. о. главы МИД Судана прошла в четверг в Москве, где Хусейн Авад Али находится в частной поездке.
"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в Судане с упором на необходимость скорейшего урегулирования военно-политического кризиса в этой стране. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку безотлагательного прекращения огня и налаживания устойчивого общенационального диалога в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Республики Судан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также рассмотрели "некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-суданских многоплановых связей".
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим ранее заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане.