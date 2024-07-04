https://ria.ru/20240704/kif-2024-1957448480.html

Опубликована деловая программа КИФ-2024, участие подтвердили 33 страны

Опубликована деловая программа КИФ-2024, участие подтвердили 33 страны - РИА Новости, 04.07.2024

Опубликована деловая программа КИФ-2024, участие подтвердили 33 страны

Участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), который состоится 15-17 июля в Грозном, подтвердили представители 33 стран, сообщил советник президента РФ,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:58

2024-07-04T16:58

2024-07-04T16:59

экономика

россия

северный кавказ

грозный

антон кобяков

максим решетников

рамзан кадыров

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), который состоится 15-17 июля в Грозном, подтвердили представители 33 стран, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. На официальном сайте форума опубликована деловая программа. "На текущий момент в мероприятии подтвердили участие порядка 2 тысяч участников и представителей СМИ из 33 стран", - приводятся слова Кобякова в релиза фонда "Росконгресс". Он также сообщил, что в 2023 году турпоток в Северо-Кавказском регионе вырос на 55%, на курортах Кавказа отдохнуло 2,5 миллиона человек за 11 месяцев. "Число турпоездок за год выросло более чем в 1,5 раза, а темпы прироста более чем в два раза выше среднероссийских. Это – лучший результат в России", - отметил Кобяков. Деловая программа КИФ охватывает широкий спектр вопросов развития инвестиционного потенциала регионов России. К участию заявлены, в том числе, главы регионов СКФО. Центральная тема события – "Большой Кавказ – от моря до моря". "Мы видим со стороны дружественных стран рост интереса к сотрудничеству с Северным Кавказом. Бизнес смотрит на Северный Кавказ как на хорошую инвестиционную площадку. Цель форума – показать, как изменился инвестиционный климат, и площадка Кавказского инвестиционного форума как раз позволит усилить международную интеграцию и обеспечить новые торгово-логистические цепочки. Рассчитываем, что Форум привлечет еще больше российских и зарубежных инвестиций для реализации новых проектов на территории Северного Кавказа и прикаспийских регионов", – отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который также привет участие в форуме, его слова приводятся на сайте. На протяжении трех дней на территории выставочного центра "ЭКСПО" будет проходить и насыщенная молодежная программа. "Подготовка проводится по плану. Уверен, что форум пройдет на самом высоком уровне. При этом каждый задействованный в его проведении должен отнестись к этой работе с максимальной ответственностью. У нас имеется опыт проведения масштабных международных мероприятий", – подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров, слова которого приводятся на сайте фонда. Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.Генеральным информационным партнером мероприятия выступает МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240425/roskongress-1942264227.html

https://ria.ru/20240419/forum-1941163091.html

https://ria.ru/20240419/kif-2024-1941068525.html

россия

северный кавказ

грозный

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, северный кавказ, грозный, антон кобяков, максим решетников, рамзан кадыров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", миа "россия сегодня"