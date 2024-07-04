Опубликована деловая программа КИФ-2024, участие подтвердили 33 страны
© Фото : Фото пресс-службы фонда "Росконгресс"Опубликована деловая программа КИФ-2024
© Фото : Фото пресс-службы фонда "Росконгресс"
Опубликована деловая программа КИФ-2024
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), который состоится 15-17 июля в Грозном, подтвердили представители 33 стран, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
На официальном сайте форума опубликована деловая программа.
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"На текущий момент в мероприятии подтвердили участие порядка 2 тысяч участников и представителей СМИ из 33 стран", - приводятся слова Кобякова в релиза фонда "Росконгресс".
Он также сообщил, что в 2023 году турпоток в Северо-Кавказском регионе вырос на 55%, на курортах Кавказа отдохнуло 2,5 миллиона человек за 11 месяцев. "Число турпоездок за год выросло более чем в 1,5 раза, а темпы прироста более чем в два раза выше среднероссийских. Это – лучший результат в России", - отметил Кобяков.
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Деловая программа КИФ охватывает широкий спектр вопросов развития инвестиционного потенциала регионов России. К участию заявлены, в том числе, главы регионов СКФО. Центральная тема события – "Большой Кавказ – от моря до моря".
"Мы видим со стороны дружественных стран рост интереса к сотрудничеству с Северным Кавказом. Бизнес смотрит на Северный Кавказ как на хорошую инвестиционную площадку. Цель форума – показать, как изменился инвестиционный климат, и площадка Кавказского инвестиционного форума как раз позволит усилить международную интеграцию и обеспечить новые торгово-логистические цепочки. Рассчитываем, что Форум привлечет еще больше российских и зарубежных инвестиций для реализации новых проектов на территории Северного Кавказа и прикаспийских регионов", – отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который также привет участие в форуме, его слова приводятся на сайте.
На протяжении трех дней на территории выставочного центра "ЭКСПО" будет проходить и насыщенная молодежная программа.
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"Подготовка проводится по плану. Уверен, что форум пройдет на самом высоком уровне. При этом каждый задействованный в его проведении должен отнестись к этой работе с максимальной ответственностью. У нас имеется опыт проведения масштабных международных мероприятий", – подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров, слова которого приводятся на сайте фонда.
Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает МИА "Россия сегодня".
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