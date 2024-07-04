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Опубликована деловая программа КИФ-2024, участие подтвердили 33 страны - РИА Новости, 04.07.2024
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16:58 04.07.2024 (обновлено: 16:59 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/kif-2024-1957448480.html
Опубликована деловая программа КИФ-2024, участие подтвердили 33 страны
Опубликована деловая программа КИФ-2024, участие подтвердили 33 страны - РИА Новости, 04.07.2024
Опубликована деловая программа КИФ-2024, участие подтвердили 33 страны
Участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), который состоится 15-17 июля в Грозном, подтвердили представители 33 стран, сообщил советник президента РФ,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:58
2024-07-04T16:59
экономика
россия
северный кавказ
грозный
антон кобяков
максим решетников
рамзан кадыров
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), который состоится 15-17 июля в Грозном, подтвердили представители 33 стран, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. На официальном сайте форума опубликована деловая программа. "На текущий момент в мероприятии подтвердили участие порядка 2 тысяч участников и представителей СМИ из 33 стран", - приводятся слова Кобякова в релиза фонда "Росконгресс". Он также сообщил, что в 2023 году турпоток в Северо-Кавказском регионе вырос на 55%, на курортах Кавказа отдохнуло 2,5 миллиона человек за 11 месяцев. "Число турпоездок за год выросло более чем в 1,5 раза, а темпы прироста более чем в два раза выше среднероссийских. Это – лучший результат в России", - отметил Кобяков. Деловая программа КИФ охватывает широкий спектр вопросов развития инвестиционного потенциала регионов России. К участию заявлены, в том числе, главы регионов СКФО. Центральная тема события – "Большой Кавказ – от моря до моря". "Мы видим со стороны дружественных стран рост интереса к сотрудничеству с Северным Кавказом. Бизнес смотрит на Северный Кавказ как на хорошую инвестиционную площадку. Цель форума – показать, как изменился инвестиционный климат, и площадка Кавказского инвестиционного форума как раз позволит усилить международную интеграцию и обеспечить новые торгово-логистические цепочки. Рассчитываем, что Форум привлечет еще больше российских и зарубежных инвестиций для реализации новых проектов на территории Северного Кавказа и прикаспийских регионов", – отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который также привет участие в форуме, его слова приводятся на сайте. На протяжении трех дней на территории выставочного центра "ЭКСПО" будет проходить и насыщенная молодежная программа. "Подготовка проводится по плану. Уверен, что форум пройдет на самом высоком уровне. При этом каждый задействованный в его проведении должен отнестись к этой работе с максимальной ответственностью. У нас имеется опыт проведения масштабных международных мероприятий", – подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров, слова которого приводятся на сайте фонда. Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.Генеральным информационным партнером мероприятия выступает МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20240425/roskongress-1942264227.html
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северный кавказ
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экономика, россия, северный кавказ, грозный, антон кобяков, максим решетников, рамзан кадыров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", миа "россия сегодня"
Экономика, Россия, Северный Кавказ, Грозный, Антон Кобяков, Максим Решетников, Рамзан Кадыров, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", МИА "Россия сегодня"

Опубликована деловая программа КИФ-2024, участие подтвердили 33 страны

© Фото : Фото пресс-службы фонда "Росконгресс"Опубликована деловая программа КИФ-2024
Опубликована деловая программа КИФ-2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Фото пресс-службы фонда "Росконгресс"
Опубликована деловая программа КИФ-2024
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), который состоится 15-17 июля в Грозном, подтвердили представители 33 стран, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
На официальном сайте форума опубликована деловая программа.
«
"На текущий момент в мероприятии подтвердили участие порядка 2 тысяч участников и представителей СМИ из 33 стран", - приводятся слова Кобякова в релиза фонда "Росконгресс".
Он также сообщил, что в 2023 году турпоток в Северо-Кавказском регионе вырос на 55%, на курортах Кавказа отдохнуло 2,5 миллиона человек за 11 месяцев. "Число турпоездок за год выросло более чем в 1,5 раза, а темпы прироста более чем в два раза выше среднероссийских. Это – лучший результат в России", - отметил Кобяков.
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Деловая программа КИФ охватывает широкий спектр вопросов развития инвестиционного потенциала регионов России. К участию заявлены, в том числе, главы регионов СКФО. Центральная тема события – "Большой Кавказ – от моря до моря".
"Мы видим со стороны дружественных стран рост интереса к сотрудничеству с Северным Кавказом. Бизнес смотрит на Северный Кавказ как на хорошую инвестиционную площадку. Цель форума – показать, как изменился инвестиционный климат, и площадка Кавказского инвестиционного форума как раз позволит усилить международную интеграцию и обеспечить новые торгово-логистические цепочки. Рассчитываем, что Форум привлечет еще больше российских и зарубежных инвестиций для реализации новых проектов на территории Северного Кавказа и прикаспийских регионов", – отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который также привет участие в форуме, его слова приводятся на сайте.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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На протяжении трех дней на территории выставочного центра "ЭКСПО" будет проходить и насыщенная молодежная программа.
«
"Подготовка проводится по плану. Уверен, что форум пройдет на самом высоком уровне. При этом каждый задействованный в его проведении должен отнестись к этой работе с максимальной ответственностью. У нас имеется опыт проведения масштабных международных мероприятий", – подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров, слова которого приводятся на сайте фонда.
Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
Генеральным информационным партнером мероприятия выступает МИА "Россия сегодня".
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ЭкономикаРоссияСеверный КавказГрозныйАнтон КобяковМаксим РешетниковРамзан КадыровМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Фонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"МИА "Россия сегодня"
 
 
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