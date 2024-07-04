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Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств РМБ банка

Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств РМБ банка - РИА Новости, 04.07.2024

Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств РМБ банка

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о хищении денежных средств АО "Русский Международный Банк", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:40

2024-07-04T14:40

2024-07-04T14:40

происшествия

москва

алексей курочкин

русский международный банк

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о хищении денежных средств АО "Русский Международный Банк", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белявского Анатолия Борисовича. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ", - рассказал собеседник агентства. Мужчине вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщает суд со ссылкой на следствие, Белявский совместно еще с одним фигурантом с использованием своего служебного положения совершил хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств участников долевого строительства. "Русский Международный Банк" зарегистрирован в Москве в 1994 году. В 2017 году Арбитражный суд Москвы признал РМБ банкротом, а его бывшего владельца Алексея Курочкина в 2019 году заочно арестовали в Москве в связи с хищениями из своего кредитного учреждения.

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происшествия, москва, алексей курочкин, русский международный банк