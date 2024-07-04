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"Хезболла" заявила о пуске более 200 ракет по израильским военным - РИА Новости, 04.07.2024
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11:54 04.07.2024 (обновлено: 13:02 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/khezbolla-1957321431.html
"Хезболла" заявила о пуске более 200 ракет по израильским военным
"Хезболла" заявила о пуске более 200 ракет по израильским военным - РИА Новости, 04.07.2024
"Хезболла" заявила о пуске более 200 ракет по израильским военным
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило более 200 ракет по ряду штабов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере страны. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:54
2024-07-04T13:02
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило более 200 ракет по ряду штабов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере страны."В четверг бойцы исламского сопротивления ("Хезболлах") обстреляли более 200 ракетами различных типов штаб 91-й дивизии в Айлайт и штаб 7-й бронетанковой бригады в казармах Кацавия, штаб бронетанкового батальона 7-й бригады в казармах Гамла, штаб-квартиру 210 (голанской) дивизии на базе казармах Нафах и штаб артиллерийского полка 210-й дивизии в Ердене", - сообщается в заявлении.Накануне "Хезболлах" сообщало о ста выпущенных по двум израильским штабам ракетах.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240703/komandir-1957179389.html
https://ria.ru/20240703/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
"Хезболла" заявила о пуске более 200 ракет по израильским военным

"Хезболла" атаковала штаб 91-й дивизии армии Израиля, выпустив более 200 ракет

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило более 200 ракет по ряду штабов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере страны.
"В четверг бойцы исламского сопротивления ("Хезболлах") обстреляли более 200 ракетами различных типов штаб 91-й дивизии в Айлайт и штаб 7-й бронетанковой бригады в казармах Кацавия, штаб бронетанкового батальона 7-й бригады в казармах Гамла, штаб-квартиру 210 (голанской) дивизии на базе казармах Нафах и штаб артиллерийского полка 210-й дивизии в Ердене", - сообщается в заявлении.
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Накануне "Хезболлах" сообщало о ста выпущенных по двум израильским штабам ракетах.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В миреИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
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