https://ria.ru/20240704/khezbolla-1957321431.html

"Хезболла" заявила о пуске более 200 ракет по израильским военным

"Хезболла" заявила о пуске более 200 ракет по израильским военным - РИА Новости, 04.07.2024

"Хезболла" заявила о пуске более 200 ракет по израильским военным

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило более 200 ракет по ряду штабов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере страны. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:54

2024-07-04T11:54

2024-07-04T13:02

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хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило более 200 ракет по ряду штабов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере страны."В четверг бойцы исламского сопротивления ("Хезболлах") обстреляли более 200 ракетами различных типов штаб 91-й дивизии в Айлайт и штаб 7-й бронетанковой бригады в казармах Кацавия, штаб бронетанкового батальона 7-й бригады в казармах Гамла, штаб-квартиру 210 (голанской) дивизии на базе казармах Нафах и штаб артиллерийского полка 210-й дивизии в Ердене", - сообщается в заявлении.Накануне "Хезболлах" сообщало о ста выпущенных по двум израильским штабам ракетах.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240703/komandir-1957179389.html

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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан