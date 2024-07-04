СМИ: ХАМАС больше не требует полного вывода ЦАХАЛ на первом этапе сделки
WSJ: ХАМАС больше не требует полного вывода ЦАХАЛ из Газы на первом этапе сделки
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные на территории сектора Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные на территории сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС больше не требует полного вывода израильской армии из сектора Газа на первом этапе сделки о прекращении огня, изменение требований может позволить сторонам продолжить переговоры, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на израильского чиновника.
Ранее канцелярия израильского премьер-министра от имени переговорной команды во главе со службой разведки "Моссад" сообщила, что израильская сторона получила через посредников замечания палестинского движения ХАМАС в связи с предложением о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, изучит их и также через посредников даст ответ.
"Предложения, которые были донесены (до израильской стороны - ред.) в среду, достаточно изменились, чтобы служить основанием для продолжения переговоров. Ключевое изменение (по сравнению с предыдущими предложениями - ред.) заключается в том, что ХАМАС более не требует полного ухода Израиля (с территории сектора Газа - ред.) на первом этапе сделки", - пишет издание.
Как подчеркнул собеседник газеты, переговоры израильской стороны с ХАМАС "все еще будут сложными" и достижение соглашения, вероятно, займет несколько недель.
Ранее в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которые возобновились после озвученного в конце мая президентом США нового плана о прекращении боевых действий, отмечалось отсутствие прогресса. Требования Израиля и ХАМАС касательно прекращения огня в палестинском анклаве кардинально расходились, так как руководство еврейского государства регулярно на всех уровнях заявляет, что война не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован как военная и политическая структура. ХАМАС же был готов обсуждать освобождение заложников лишь в случае гарантий, что Израиль полностью выведет армию из палестинского анклава и прекратит боевые действия.