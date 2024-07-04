https://ria.ru/20240704/khamas-1957478017.html

СМИ: ХАМАС больше не требует полного вывода ЦАХАЛ на первом этапе сделки

СМИ: ХАМАС больше не требует полного вывода ЦАХАЛ на первом этапе сделки - РИА Новости, 04.07.2024

СМИ: ХАМАС больше не требует полного вывода ЦАХАЛ на первом этапе сделки

Палестинское движение ХАМАС больше не требует полного вывода израильской армии из сектора Газа на первом этапе сделки о прекращении огня, изменение требований... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:22

2024-07-04T18:22

2024-07-04T18:22

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

моссад

израиль

сша

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС больше не требует полного вывода израильской армии из сектора Газа на первом этапе сделки о прекращении огня, изменение требований может позволить сторонам продолжить переговоры, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на израильского чиновника. Ранее канцелярия израильского премьер-министра от имени переговорной команды во главе со службой разведки "Моссад" сообщила, что израильская сторона получила через посредников замечания палестинского движения ХАМАС в связи с предложением о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, изучит их и также через посредников даст ответ. "Предложения, которые были донесены (до израильской стороны - ред.) в среду, достаточно изменились, чтобы служить основанием для продолжения переговоров. Ключевое изменение (по сравнению с предыдущими предложениями - ред.) заключается в том, что ХАМАС более не требует полного ухода Израиля (с территории сектора Газа - ред.) на первом этапе сделки", - пишет издание. Как подчеркнул собеседник газеты, переговоры израильской стороны с ХАМАС "все еще будут сложными" и достижение соглашения, вероятно, займет несколько недель. Ранее в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которые возобновились после озвученного в конце мая президентом США нового плана о прекращении боевых действий, отмечалось отсутствие прогресса. Требования Израиля и ХАМАС касательно прекращения огня в палестинском анклаве кардинально расходились, так как руководство еврейского государства регулярно на всех уровнях заявляет, что война не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован как военная и политическая структура. ХАМАС же был готов обсуждать освобождение заложников лишь в случае гарантий, что Израиль полностью выведет армию из палестинского анклава и прекратит боевые действия.

https://ria.ru/20240704/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, моссад, израиль, сша, в мире