https://ria.ru/20240704/khabarovsk-1957308565.html

Мужчина в полицейской форме устроил пьяный дебош в Хабаровске

Мужчина в полицейской форме устроил пьяный дебош в Хабаровске - РИА Новости, 04.07.2024

Мужчина в полицейской форме устроил пьяный дебош в Хабаровске

Устроившего пьяный дебош мужчину в полицейской форме задержали в Хабаровске по горячим следам, заведено дело о самоуправстве, сообщило управление МВД России по... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:21

2024-07-04T11:21

2024-07-04T11:21

происшествия

россия

хабаровск

хабаровский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957302232_0:0:1638:921_1920x0_80_0_0_257e8946cf645967a24a7b6724aa70cf.jpg

ХАБАРОВСК, 4 июл - РИА Новости. Устроившего пьяный дебош мужчину в полицейской форме задержали в Хабаровске по горячим следам, заведено дело о самоуправстве, сообщило управление МВД России по Хабаровскому краю. В соцсетях появилось видео, где мужчина в полицейской форме дерется и распыляет газ из перцового баллончика. За кадром сообщается, что он пьян. Инцидент произошел 1 июля ночью в поселке Горького в Хабаровске на охраняемой базе по улице Жуковского. С якобы полицейским были и другие нетрезвые участники конфликта, которые в итоге устроили там погром, был избит охранник. Автор видео также утверждает, что ожидая приезда владельца предприятия, компания нападала на подъезжающие машины с "проверкой". Как сообщает полиция Хабаровского края в четверг, в отдел за помощью обратился хабаровчанин, который пострадал от незнакомых ему мужчин, один из которых был одет в форменное обмундирование сотрудника МВД России. "Потерпевший арендовал квартиру у жительницы Хабаровска, однако в последнее время у него с собственницей жилья возникли разногласия по вопросам оплаты. Урегулировать возникшие проблемы женщина попросила своего 29-летнего сожителя. Мужчина незаконно надел форму МВД России и вместе с двумя знакомыми поехал на встречу с потерпевшим. В ходе конфликта злоумышленник применил перцовый баллончик, а также угрожал предметом, похожим на пистолет... По горячим следам задержали злоумышленника", - сообщает полиция региона. Фигурант пояснил в полиции, что в органах внутренних дел никогда не служил, а форменное обмундирование приобрел в магазине. При осмотре автомобиля, на котором передвигался задержанный, полицейские изъяли охолощенный аналог пистолета Макарова и баллончик с перцовой смесью. Отмечается также, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Личность подельников злоумышленника установлена. Принимаются меры к их задержанию. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщает полиция региона.

https://ria.ru/20240406/debosh-1938309559.html

https://ria.ru/20240702/metro-1956840444.html

https://ria.ru/20240621/ufa-1954612189.html

россия

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край