https://ria.ru/20240704/khabarovsk-1957308565.html
Мужчина в полицейской форме устроил пьяный дебош в Хабаровске
Мужчина в полицейской форме устроил пьяный дебош в Хабаровске - РИА Новости, 04.07.2024
Мужчина в полицейской форме устроил пьяный дебош в Хабаровске
Устроившего пьяный дебош мужчину в полицейской форме задержали в Хабаровске по горячим следам, заведено дело о самоуправстве, сообщило управление МВД России по... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:21
2024-07-04T11:21
2024-07-04T11:21
происшествия
россия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 4 июл - РИА Новости. Устроившего пьяный дебош мужчину в полицейской форме задержали в Хабаровске по горячим следам, заведено дело о самоуправстве, сообщило управление МВД России по Хабаровскому краю. В соцсетях появилось видео, где мужчина в полицейской форме дерется и распыляет газ из перцового баллончика. За кадром сообщается, что он пьян. Инцидент произошел 1 июля ночью в поселке Горького в Хабаровске на охраняемой базе по улице Жуковского. С якобы полицейским были и другие нетрезвые участники конфликта, которые в итоге устроили там погром, был избит охранник. Автор видео также утверждает, что ожидая приезда владельца предприятия, компания нападала на подъезжающие машины с "проверкой". Как сообщает полиция Хабаровского края в четверг, в отдел за помощью обратился хабаровчанин, который пострадал от незнакомых ему мужчин, один из которых был одет в форменное обмундирование сотрудника МВД России. "Потерпевший арендовал квартиру у жительницы Хабаровска, однако в последнее время у него с собственницей жилья возникли разногласия по вопросам оплаты. Урегулировать возникшие проблемы женщина попросила своего 29-летнего сожителя. Мужчина незаконно надел форму МВД России и вместе с двумя знакомыми поехал на встречу с потерпевшим. В ходе конфликта злоумышленник применил перцовый баллончик, а также угрожал предметом, похожим на пистолет... По горячим следам задержали злоумышленника", - сообщает полиция региона. Фигурант пояснил в полиции, что в органах внутренних дел никогда не служил, а форменное обмундирование приобрел в магазине. При осмотре автомобиля, на котором передвигался задержанный, полицейские изъяли охолощенный аналог пистолета Макарова и баллончик с перцовой смесью. Отмечается также, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Личность подельников злоумышленника установлена. Принимаются меры к их задержанию. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщает полиция региона.
https://ria.ru/20240406/debosh-1938309559.html
https://ria.ru/20240702/metro-1956840444.html
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происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Россия, Хабаровск, Хабаровский край
Мужчина в полицейской форме устроил пьяный дебош в Хабаровске
В Хабаровске задержали мужчину, устроившего пьяный дебош в полицейской форме
ХАБАРОВСК, 4 июл - РИА Новости.
Устроившего пьяный дебош мужчину в полицейской форме задержали в Хабаровске по горячим следам, заведено дело о самоуправстве, сообщило
управление МВД России по Хабаровскому краю.
В соцсетях появилось видео, где мужчина в полицейской форме дерется и распыляет газ из перцового баллончика. За кадром сообщается, что он пьян. Инцидент произошел 1 июля ночью в поселке Горького
в Хабаровске на охраняемой базе по улице Жуковского
. С якобы полицейским были и другие нетрезвые участники конфликта, которые в итоге устроили там погром, был избит охранник. Автор видео также утверждает, что ожидая приезда владельца предприятия, компания нападала на подъезжающие машины с "проверкой".
Как сообщает полиция Хабаровского края в четверг, в отдел за помощью обратился хабаровчанин, который пострадал от незнакомых ему мужчин, один из которых был одет в форменное обмундирование сотрудника МВД России.
"Потерпевший арендовал квартиру у жительницы Хабаровска, однако в последнее время у него с собственницей жилья возникли разногласия по вопросам оплаты. Урегулировать возникшие проблемы женщина попросила своего 29-летнего сожителя. Мужчина незаконно надел форму МВД России и вместе с двумя знакомыми поехал на встречу с потерпевшим. В ходе конфликта злоумышленник применил перцовый баллончик, а также угрожал предметом, похожим на пистолет... По горячим следам задержали злоумышленника", - сообщает полиция региона.
Фигурант пояснил в полиции, что в органах внутренних дел никогда не служил, а форменное обмундирование приобрел в магазине. При осмотре автомобиля, на котором передвигался задержанный, полицейские изъяли охолощенный аналог пистолета Макарова и баллончик с перцовой смесью.
Отмечается также, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Личность подельников злоумышленника установлена. Принимаются меры к их задержанию.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщает полиция региона.