https://ria.ru/20240704/katar-1957365455.html
Катар хочет мира на Украине, который удовлетворил бы обе стороны
Катар хочет мира на Украине, который удовлетворил бы обе стороны - РИА Новости, 04.07.2024
Катар хочет мира на Украине, который удовлетворил бы обе стороны
Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом, заявил катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:45
2024-07-04T13:45
2024-07-04T13:45
в мире
катар
россия
тамим бен хамад аль тани
владимир путин
украина
саммит шос в астане – 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155559/76/1555597631_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_d95a3ce2bfcf946ec80d306a0cfda862.jpg
АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом, заявил катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества эмир поблагодарил российского лидера за оказанное Катару доверие по вопросам возвращения в семьи детей с украинской и российской сторон. "Мы бы, конечно, хотели, чтобы этот кризис был разрешен, но таким образом, который бы удовлетворил обе стороны", - подчеркнул эмир.
https://ria.ru/20240704/putin-1957359933.html
катар
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155559/76/1555597631_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_51295e3f8e9b3a410090c7b1aa2daddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, россия, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, украина, саммит шос в астане – 2024
В мире, Катар, Россия, Тамим бен Хамад Аль Тани, Владимир Путин, Украина, Саммит ШОС в Астане – 2024
Катар хочет мира на Украине, который удовлетворил бы обе стороны
Аль Тани: Катар хочет удовлетворительного разрешения украинского кризиса