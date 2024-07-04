https://ria.ru/20240704/katar-1957365455.html

Катар хочет мира на Украине, который удовлетворил бы обе стороны

Катар хочет мира на Украине, который удовлетворил бы обе стороны - РИА Новости, 04.07.2024

Катар хочет мира на Украине, который удовлетворил бы обе стороны

Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом, заявил катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:45

2024-07-04T13:45

2024-07-04T13:45

в мире

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россия

тамим бен хамад аль тани

владимир путин

украина

саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом, заявил катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества эмир поблагодарил российского лидера за оказанное Катару доверие по вопросам возвращения в семьи детей с украинской и российской сторон. "Мы бы, конечно, хотели, чтобы этот кризис был разрешен, но таким образом, который бы удовлетворил обе стороны", - подчеркнул эмир.

https://ria.ru/20240704/putin-1957359933.html

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в мире, катар, россия, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, украина, саммит шос в астане – 2024