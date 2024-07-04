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Катар хочет мира на Украине, который удовлетворил бы обе стороны - РИА Новости, 04.07.2024
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13:45 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/katar-1957365455.html
Катар хочет мира на Украине, который удовлетворил бы обе стороны
Катар хочет мира на Украине, который удовлетворил бы обе стороны - РИА Новости, 04.07.2024
Катар хочет мира на Украине, который удовлетворил бы обе стороны
Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом, заявил катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:45
2024-07-04T13:45
в мире
катар
россия
тамим бен хамад аль тани
владимир путин
украина
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом, заявил катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества эмир поблагодарил российского лидера за оказанное Катару доверие по вопросам возвращения в семьи детей с украинской и российской сторон. "Мы бы, конечно, хотели, чтобы этот кризис был разрешен, но таким образом, который бы удовлетворил обе стороны", - подчеркнул эмир.
https://ria.ru/20240704/putin-1957359933.html
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в мире, катар, россия, тамим бен хамад аль тани, владимир путин, украина, саммит шос в астане – 2024
В мире, Катар, Россия, Тамим бен Хамад Аль Тани, Владимир Путин, Украина, Саммит ШОС в Астане – 2024
Катар хочет мира на Украине, который удовлетворил бы обе стороны

Аль Тани: Катар хочет удовлетворительного разрешения украинского кризиса

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом, заявил катарский эмир Тамим бен Хамад Аль Тани.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества эмир поблагодарил российского лидера за оказанное Катару доверие по вопросам возвращения в семьи детей с украинской и российской сторон.
"Мы бы, конечно, хотели, чтобы этот кризис был разрешен, но таким образом, который бы удовлетворил обе стороны", - подчеркнул эмир.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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В миреКатарРоссияТамим бен Хамад Аль ТаниВладимир ПутинУкраинаСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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