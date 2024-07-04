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Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 04.07.2024
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13:35 04.07.2024 (обновлено: 13:41 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/katar-1957361948.html
Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию
Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 04.07.2024
Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию
Эмир Катар Тамим бен Хамад Аль Тани принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию, пригласил его в ответ побывать в Катаре в удобное время. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:35
2024-07-04T13:41
катар
россия
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Эмир Катар Тамим бен Хамад Аль Тани принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию, пригласил его в ответ побывать в Катаре в удобное время."Спасибо вам большое, господин президент, за ваше приглашение посетить Российскую Федерацию, я его принимаю. Я со своей стороны тоже приглашаю вас посетить Катар в удобное для вас время", - сказал эмир на встрече с Путиным, трансляцию которой вел телеканал "Россия-24".
https://ria.ru/20240704/otnosheniya-1957360448.html
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катар, россия, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, в мире
Катар, Россия, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, В мире
Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию

Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию и пригласил его в ответ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Эмир Катар Тамим бен Хамад Аль Тани принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию, пригласил его в ответ побывать в Катаре в удобное время.
"Спасибо вам большое, господин президент, за ваше приглашение посетить Российскую Федерацию, я его принимаю. Я со своей стороны тоже приглашаю вас посетить Катар в удобное для вас время", - сказал эмир на встрече с Путиным, трансляцию которой вел телеканал "Россия-24".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Катар ценит отношения с Россий, заявил эмир
13:31
 
КатарРоссияВладимир ПутинТамим бен Хамад Аль ТаниВ мире
 
 
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