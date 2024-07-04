https://ria.ru/20240704/katar-1957361948.html
Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию
Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию - РИА Новости, 04.07.2024
Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию
Эмир Катар Тамим бен Хамад Аль Тани принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию, пригласил его в ответ побывать в Катаре в удобное время. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:35
2024-07-04T13:35
2024-07-04T13:41
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владимир путин
тамим бен хамад аль тани
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Эмир Катар Тамим бен Хамад Аль Тани принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию, пригласил его в ответ побывать в Катаре в удобное время."Спасибо вам большое, господин президент, за ваше приглашение посетить Российскую Федерацию, я его принимаю. Я со своей стороны тоже приглашаю вас посетить Катар в удобное для вас время", - сказал эмир на встрече с Путиным, трансляцию которой вел телеканал "Россия-24".
https://ria.ru/20240704/otnosheniya-1957360448.html
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катар, россия, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, в мире
Катар, Россия, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, В мире
Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию
Эмир Катара принял приглашение Путина посетить Россию и пригласил его в ответ