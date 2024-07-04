https://ria.ru/20240704/kandelaki-1957515120.html
Канделаки получила высшую награду "Медиа-Менеджера России"
Канделаки получила высшую награду "Медиа-Менеджера России" - РИА Новости, 04.07.2024
Канделаки получила высшую награду "Медиа-Менеджера России"
Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга", гендиректор ТНТ Тина Канделаки получила высшую награду премии "Медиа-Менеджер России" как... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:47
2024-07-04T21:47
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга", гендиректор ТНТ Тина Канделаки получила высшую награду премии "Медиа-Менеджер России" как управляющий директор ГПМ РТВ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Тинатин Канделаки получила высшую награду премии как управляющий директор ГПМ РТВ", - говорится в сообщении. Отмечается, что Канделаки стала обладателем Гран-при "За выдающиеся заслуги в управлении развлекательными телеканалами и запуске новых медиапродуктов". Кроме того, обладателем награды "За эффективное развитие цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" в сфере социального влияния" стал заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский. Также еще 15 топ-менеджеров компаний холдинга стали победителями в различных номинациях, среди победителей генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов и генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов. Национальная премия "Медиа-Менеджер России" вручается ежегодно. Присуждается топ-менеджерам медиаиндустрии за достижения и неординарный подход в управлении. В этом году церемонию вручения премии провели Брагин, Гордеева и Захар - ведущие шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио".
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тинатин канделаки, тина канделаки (тинатин канделаки), газпром-медиа холдинг, новости культуры
Шоубиз, Тинатин Канделаки, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Газпром-Медиа Холдинг, Новости культуры
Канделаки получила высшую награду "Медиа-Менеджера России"
Канделаки взяла награду "Медиа-Менеджера России" как управляющий ГПМ РТВ
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга", гендиректор ТНТ Тина Канделаки получила высшую награду премии "Медиа-Менеджер России" как управляющий директор ГПМ РТВ, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Тинатин Канделаки получила высшую награду премии как управляющий директор ГПМ РТВ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Канделаки стала обладателем Гран-при "За выдающиеся заслуги в управлении развлекательными телеканалами и запуске новых медиапродуктов".
Кроме того, обладателем награды "За эффективное развитие цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" в сфере социального влияния" стал заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский.
Также еще 15 топ-менеджеров компаний холдинга стали победителями в различных номинациях, среди победителей генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов и генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.
Национальная премия "Медиа-Менеджер России" вручается ежегодно. Присуждается топ-менеджерам медиаиндустрии за достижения и неординарный подход в управлении. В этом году церемонию вручения премии провели Брагин, Гордеева и Захар - ведущие шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио".