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YouTube заблокировал канал Полины Гагариной - РИА Новости, 04.07.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:16 04.07.2024 (обновлено: 21:28 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/kanal-1957512001.html
YouTube заблокировал канал Полины Гагариной
YouTube заблокировал канал Полины Гагариной - РИА Новости, 04.07.2024
YouTube заблокировал канал Полины Гагариной
Канал певицы Полины Гагариной на YouTube заблокирован, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T21:16
2024-07-04T21:28
технологии
россия
полина гагарина
youtube
евросоюз
шоубиз
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Канал певицы Полины Гагариной на YouTube заблокирован, убедился корреспондент РИА Новости."Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube", — говорится в сообщении на платформе видеохостинга.В конце июня Евросоюз внес артистку в санкционные списки. В мотивировочной части документа говорится, в частности, что Гагарина принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России. В Совете ЕС утверждают, что Гагарина могла получить значительные доходы за эти выступления.
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технологии, россия, полина гагарина, youtube, евросоюз
Технологии, Россия, Полина Гагарина, YouTube, Евросоюз, Шоубиз
YouTube заблокировал канал Полины Гагариной

YouTube заблокировал канал певицы Полины Гагариной

© Фото предоставлено Первым каналомПолина Гагарина
Полина Гагарина - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото предоставлено Первым каналом
Полина Гагарина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Канал певицы Полины Гагариной на YouTube заблокирован, убедился корреспондент РИА Новости.
"Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube", — говорится в сообщении на платформе видеохостинга.
В конце июня Евросоюз внес артистку в санкционные списки. В мотивировочной части документа говорится, в частности, что Гагарина принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав России. В Совете ЕС утверждают, что Гагарина могла получить значительные доходы за эти выступления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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ШоубизТехнологииРоссияПолина ГагаринаYouTubeЕвросоюз
 
 
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