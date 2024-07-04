https://ria.ru/20240704/kadry-1957444902.html

Липецкие власти рассказали, как будут привлекать кадры на предприятия

Липецкие власти рассказали, как будут привлекать кадры на предприятия - РИА Новости, 04.07.2024

Липецкие власти рассказали, как будут привлекать кадры на предприятия

Для решения кадровых проблем в экономике Липецкой области власти и руководители предприятий региона намерены пересмотреть зарплаты в сторону повышения, активнее РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:53

2024-07-04T16:53

2024-07-04T16:53

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Для решения кадровых проблем в экономике Липецкой области власти и руководители предприятий региона намерены пересмотреть зарплаты в сторону повышения, активнее привлекать женщин и развивать профориентацию среди подростков, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Обсуждение вопросов обеспечения предприятий региона квалифицированными кадрами состоялось в ходе стратегической сессии с участием представителей власти, руководителей предприятий и образовательных организаций Липецкой области, уточнил губернатор. Основными причинами нехватки кадров на производстве участники сессии назвали низкие зарплаты, невысокий престиж рабочих профессий, избыточную занятость в непроизводственных отраслях. Отвечая на вопрос об использовании труда мигрантов, Артамонов подчеркнул, что регион не поддерживает такую позицию. Для привлечения работников предприятиям стоит пересмотреть зарплаты в сторону повышения. Кроме этого, необходимо нивелировать гендерный дисбаланс и предоставить женщинам возможность реализовать свой потенциал в тех сферах, которые им интересны. По словам губернатора, для этого в области созданы все условия. "У нас есть карьерные центры. Можно пройти тестирование, проконсультироваться с талантологом – выбрать профессию, в которой женщина реализует свой потенциал", – отметил Артамонов. Губернатор также напомнил, что в регионе проведена реформа учреждений среднего профессионального образования. Подготовка специалистов в колледжах и техникумах проводится с учетом востребованных у работодателей специальностей. Регион участвует в проекте "Профессионалитет", в рамках которого в партнерстве с бизнесом созданы четыре образовательных кластера. В следующем появится еще один, где будут готовить специалистов для сельского хозяйства. "Вакансий на липецких предприятиях больше, чем желающих. Липчан ждут на современных производствах. Но просто ждать явно недостаточно. Мы рассчитываем, что предприятия активнее включатся в процесс подготовки кадров – наши образовательные учреждения готовы обучать и переобучать по запросу", - подчеркнул губернатор. По мнению Артамонова, одной из составляющих профориентационного направления может стать промышленный туризм. Правительство региона готово выделить транспорт для организации регулярных экскурсий для школьников и студентов на предприятия региона.

https://ria.ru/20240229/obuchenie-1930301950.html

https://ria.ru/20240405/it-tsentr-1938087642.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов