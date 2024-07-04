Рейтинг@Mail.ru
Липецкие власти рассказали, как будут привлекать кадры на предприятия - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:53 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/kadry-1957444902.html
Липецкие власти рассказали, как будут привлекать кадры на предприятия
Липецкие власти рассказали, как будут привлекать кадры на предприятия - РИА Новости, 04.07.2024
Липецкие власти рассказали, как будут привлекать кадры на предприятия
Для решения кадровых проблем в экономике Липецкой области власти и руководители предприятий региона намерены пересмотреть зарплаты в сторону повышения, активнее РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:53
2024-07-04T16:53
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63dd8f99e234919e44250cc28bb70385.jpg
ЛИПЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Для решения кадровых проблем в экономике Липецкой области власти и руководители предприятий региона намерены пересмотреть зарплаты в сторону повышения, активнее привлекать женщин и развивать профориентацию среди подростков, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Обсуждение вопросов обеспечения предприятий региона квалифицированными кадрами состоялось в ходе стратегической сессии с участием представителей власти, руководителей предприятий и образовательных организаций Липецкой области, уточнил губернатор. Основными причинами нехватки кадров на производстве участники сессии назвали низкие зарплаты, невысокий престиж рабочих профессий, избыточную занятость в непроизводственных отраслях. Отвечая на вопрос об использовании труда мигрантов, Артамонов подчеркнул, что регион не поддерживает такую позицию. Для привлечения работников предприятиям стоит пересмотреть зарплаты в сторону повышения. Кроме этого, необходимо нивелировать гендерный дисбаланс и предоставить женщинам возможность реализовать свой потенциал в тех сферах, которые им интересны. По словам губернатора, для этого в области созданы все условия. "У нас есть карьерные центры. Можно пройти тестирование, проконсультироваться с талантологом – выбрать профессию, в которой женщина реализует свой потенциал", – отметил Артамонов. Губернатор также напомнил, что в регионе проведена реформа учреждений среднего профессионального образования. Подготовка специалистов в колледжах и техникумах проводится с учетом востребованных у работодателей специальностей. Регион участвует в проекте "Профессионалитет", в рамках которого в партнерстве с бизнесом созданы четыре образовательных кластера. В следующем появится еще один, где будут готовить специалистов для сельского хозяйства. "Вакансий на липецких предприятиях больше, чем желающих. Липчан ждут на современных производствах. Но просто ждать явно недостаточно. Мы рассчитываем, что предприятия активнее включатся в процесс подготовки кадров – наши образовательные учреждения готовы обучать и переобучать по запросу", - подчеркнул губернатор. По мнению Артамонова, одной из составляющих профориентационного направления может стать промышленный туризм. Правительство региона готово выделить транспорт для организации регулярных экскурсий для школьников и студентов на предприятия региона.
https://ria.ru/20240229/obuchenie-1930301950.html
https://ria.ru/20240405/it-tsentr-1938087642.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916646578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_def10e698acdc696f1420e004ebabc09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие власти рассказали, как будут привлекать кадры на предприятия

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Для решения кадровых проблем в экономике Липецкой области власти и руководители предприятий региона намерены пересмотреть зарплаты в сторону повышения, активнее привлекать женщин и развивать профориентацию среди подростков, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Обсуждение вопросов обеспечения предприятий региона квалифицированными кадрами состоялось в ходе стратегической сессии с участием представителей власти, руководителей предприятий и образовательных организаций Липецкой области, уточнил губернатор.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Почти 500 средних медработников обучат в Липецкой области за счет бюджета
29 февраля, 16:41
Основными причинами нехватки кадров на производстве участники сессии назвали низкие зарплаты, невысокий престиж рабочих профессий, избыточную занятость в непроизводственных отраслях.
Отвечая на вопрос об использовании труда мигрантов, Артамонов подчеркнул, что регион не поддерживает такую позицию. Для привлечения работников предприятиям стоит пересмотреть зарплаты в сторону повышения. Кроме этого, необходимо нивелировать гендерный дисбаланс и предоставить женщинам возможность реализовать свой потенциал в тех сферах, которые им интересны. По словам губернатора, для этого в области созданы все условия.
«
"У нас есть карьерные центры. Можно пройти тестирование, проконсультироваться с талантологом – выбрать профессию, в которой женщина реализует свой потенциал", – отметил Артамонов.
Губернатор также напомнил, что в регионе проведена реформа учреждений среднего профессионального образования. Подготовка специалистов в колледжах и техникумах проводится с учетом востребованных у работодателей специальностей. Регион участвует в проекте "Профессионалитет", в рамках которого в партнерстве с бизнесом созданы четыре образовательных кластера. В следующем появится еще один, где будут готовить специалистов для сельского хозяйства.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
На базе липецкого лагеря "Прометей" открыли образовательный IT-центр
5 апреля, 16:39
«
"Вакансий на липецких предприятиях больше, чем желающих. Липчан ждут на современных производствах. Но просто ждать явно недостаточно. Мы рассчитываем, что предприятия активнее включатся в процесс подготовки кадров – наши образовательные учреждения готовы обучать и переобучать по запросу", - подчеркнул губернатор.
По мнению Артамонова, одной из составляющих профориентационного направления может стать промышленный туризм. Правительство региона готово выделить транспорт для организации регулярных экскурсий для школьников и студентов на предприятия региона.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала