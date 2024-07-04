https://ria.ru/20240704/izrail-1957449432.html

Армия Израиля заявила о ликвидации бойцов ХАМАС, укрывавшихся в школах

Армия Израиля заявила о ликвидации бойцов ХАМАС, укрывавшихся в школах - РИА Новости, 04.07.2024

Армия Израиля заявила о ликвидации бойцов ХАМАС, укрывавшихся в школах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в четверг о ликвидации представителей палестинского движения ХАМАС, которые, по данным израильских военных, укрывались в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:01

2024-07-04T17:01

2024-07-04T17:01

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в четверг о ликвидации представителей палестинского движения ХАМАС, которые, по данным израильских военных, укрывались в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе и оттуда осуществляли атаки. "ВВС Израиля нанесли удары по террористам, действовавшим из школ БАПОР в районе города Газа. Эти школы использовались в качестве укрытий для террористической организации ХАМАС, из которых ее боевики планировали, направляли и осуществляли многочисленные атаки против войск ЦАХАЛ, действующих на территории сектора Газа", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. Утверждается также, что перед нанесением удара по школам "Алькахира" и "Муса" военные предприняли необходимые меры, чтобы минимизировать возможный ущерб непричастным к террористической деятельности мирным жителям. Согласно сведениям ЦАХАЛ, ХАМАС не в первый раз использует гражданские объекты для своих нужд или в качестве "живого щита", тем самым нарушая международное право. Ранее, по данным армии, бойцы движения действовали из зданий, которые служили штаб-квартирой БАПОР. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 87,4 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240704/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html

https://ria.ru/20240702/izrail-1956925281.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, россия, израиль, москва, в мире