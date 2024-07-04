https://ria.ru/20240704/izmena-1957364841.html

Житель Новосибирской области получил 20 лет за госизмену

Житель Новосибирской области получил 20 лет за госизмену - РИА Новости, 04.07.2024

Житель Новосибирской области получил 20 лет за госизмену

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирской области к 20 годам лишения свободы за государственную измену в виде совершения диверсий по РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:44

2024-07-04T13:44

2024-07-04T13:44

происшествия

россия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирской области к 20 годам лишения свободы за государственную измену в виде совершения диверсий по заданию украинского военизированного объединения. "Суд назначил Лушко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с отбыванием первых пяти лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части срока наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы год и шесть месяцев", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале. По данным суда, Игорь Лушко, зная о том, что украинское военизированное объединение "Легион "Свобода России"* на основании решения Верховного суда РФ признано террористическим, испытывая негативное отношение к проведению специальной военной операции, заполнил и направил по электронной почте анкету кандидата на вступление в эту организацию. "После чего Лушко вступил в переписку с представителем данной организации, взяв на себя обязательства на систематической основе участвовать в диверсионно-террористической деятельности на территории России. Выполняя задания куратора, Лушко в сентябре 2023 года поджег объект энергоснабжения железной дороги", - сообщили в суде. Также, исполняя задание, подсудимый снял на видео объекты воинской части и располагающейся на ее территории военной техники, которые передал куратору. "Прибыв на следующий день к этой же воинской части для фотографирования ее объектов, Лушко был задержан", - уточнили в суде. Приговор пока не вступил в силу.* Запрещенная в России организация.

https://ria.ru/20240704/kriminal-1957329417.html

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происшествия, россия, новосибирская область