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Житель Новосибирской области получил 20 лет за госизмену - РИА Новости, 04.07.2024
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13:44 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/izmena-1957364841.html
Житель Новосибирской области получил 20 лет за госизмену
Житель Новосибирской области получил 20 лет за госизмену - РИА Новости, 04.07.2024
Житель Новосибирской области получил 20 лет за госизмену
Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирской области к 20 годам лишения свободы за государственную измену в виде совершения диверсий по РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:44
2024-07-04T13:44
происшествия
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирской области к 20 годам лишения свободы за государственную измену в виде совершения диверсий по заданию украинского военизированного объединения. "Суд назначил Лушко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с отбыванием первых пяти лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части срока наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы год и шесть месяцев", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале. По данным суда, Игорь Лушко, зная о том, что украинское военизированное объединение "Легион "Свобода России"* на основании решения Верховного суда РФ признано террористическим, испытывая негативное отношение к проведению специальной военной операции, заполнил и направил по электронной почте анкету кандидата на вступление в эту организацию. "После чего Лушко вступил в переписку с представителем данной организации, взяв на себя обязательства на систематической основе участвовать в диверсионно-террористической деятельности на территории России. Выполняя задания куратора, Лушко в сентябре 2023 года поджег объект энергоснабжения железной дороги", - сообщили в суде. Также, исполняя задание, подсудимый снял на видео объекты воинской части и располагающейся на ее территории военной техники, которые передал куратору. "Прибыв на следующий день к этой же воинской части для фотографирования ее объектов, Лушко был задержан", - уточнили в суде. Приговор пока не вступил в силу.* Запрещенная в России организация.
https://ria.ru/20240704/kriminal-1957329417.html
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происшествия, россия, новосибирская область
Происшествия, Россия, Новосибирская область
Житель Новосибирской области получил 20 лет за госизмену

Суд приговорил жителя Новосибирской области к 20 годам тюрьмы за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирской области к 20 годам лишения свободы за государственную измену в виде совершения диверсий по заданию украинского военизированного объединения.
"Суд назначил Лушко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с отбыванием первых пяти лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части срока наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы год и шесть месяцев", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.
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По данным суда, Игорь Лушко, зная о том, что украинское военизированное объединение "Легион "Свобода России"* на основании решения Верховного суда РФ признано террористическим, испытывая негативное отношение к проведению специальной военной операции, заполнил и направил по электронной почте анкету кандидата на вступление в эту организацию.
"После чего Лушко вступил в переписку с представителем данной организации, взяв на себя обязательства на систематической основе участвовать в диверсионно-террористической деятельности на территории России. Выполняя задания куратора, Лушко в сентябре 2023 года поджег объект энергоснабжения железной дороги", - сообщили в суде. Также, исполняя задание, подсудимый снял на видео объекты воинской части и располагающейся на ее территории военной техники, которые передал куратору.
"Прибыв на следующий день к этой же воинской части для фотографирования ее объектов, Лушко был задержан", - уточнили в суде. Приговор пока не вступил в силу.
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