https://ria.ru/20240704/istoriya-1957387253.html

В Сербии рассказали, для чего Запад переписывает историю Второй мировой

В Сербии рассказали, для чего Запад переписывает историю Второй мировой - РИА Новости, 04.07.2024

В Сербии рассказали, для чего Запад переписывает историю Второй мировой

Перекраивание истории Второй мировой войны, отождествление Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером требуются его авторам на Западе, чтобы оправдать собственные... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:34

2024-07-04T14:34

2024-07-04T14:34

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сербия

югославия

иосиф сталин (джугашвили)

адольф гитлер

александр вулин

нато

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БЕЛГРАД, 4 июл – РИА Новости. Перекраивание истории Второй мировой войны, отождествление Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером требуются его авторам на Западе, чтобы оправдать собственные преступления, очернить нынешнюю Россию и обосновать претензии на ее раздел в будущем, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Заместитель главы сербского правительства, бывший последовательно главой минобороны, МВД и Агентства безопасности и информации в ходе рабочего визита в Россию в июне провел встречи с руководством силовых ведомств и МИД и возложил венок к могиле Иосифа Сталина у кремлевской стены, что вызвало негативную реакцию политических оппонентов в Сербии. В ответ он напомнил фразу маршала СССР Георгия Жукова о том, что Европа никогда не простит русским освобождение от Гитлера. "На меня нападают не за то, что я возложил венок на могилу Сталина, а потому, что напомнил, что ложь о равнозначности Сталина и Гитлера недостаточна, чтобы оправдать всю остальную ложь. А также (нападают – ред.) за то, что сербы всегда были на правильной стороне истории, как и россияне, сколько бы они не переписывали историю", - указал Вулин в авторском тексте в издании "Вечерне новости". По его словам, чтобы расправа Запада с Россией и всеми теми, "кто придерживается схожей системы ценностей", была возможна, должна быть изменена история. "Если Сталин – тоже самое, что и Гитлер, а Красная Армия совершала преступления как вермахт и СС, тогда в борьбе с Россией все дозволено и война идет не только до военного поражения России и установления новой власти, но и до территориального раздела богатейшей русской земли на много большее число частей, чем была поделена Германия в 1945 году", -подчеркнул вице-премьер Сербии. По его словам, ревизия истории служит не только для лечения совести народов, ответственных за Холокост или геноцид над сербами и россиянами во Второй мировой войне. "Но и как оправдание за каждое преступление и ложь, начиная с гражданской войны в Югославии до агрессии на Союзную республику Югославия (1999 года – ред.) а также ложь о нерасширении НАТО на восток, нарушение минских, брюссельских или белградских соглашений", - подчеркнул член правительства Сербии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

https://ria.ru/20240408/frantsiya-1938567829.html

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944918606.html

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в мире, россия, сербия, югославия, иосиф сталин (джугашвили), адольф гитлер, александр вулин, нато, вторая мировая война (1939-1945)