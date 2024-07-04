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Страны ШОС считают важной реализацию СВПД по Ирану
Страны ШОС считают важной реализацию СВПД по Ирану - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС считают важной реализацию СВПД по Ирану
Страны ШОС считают важной реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в соответствии с резолюцией ООН, говорится в РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:03
2024-07-04T12:03
2024-07-04T12:03
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС считают важной реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в соответствии с резолюцией ООН, говорится в тексте итоговой декларации саммита в Астане. "Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года призывают всех участников к неукоснительному исполнению всех своих обязательств для всесторонней и результативной реализации документа", - говорится в тексте Астанинской декларации.
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в мире, астана, оон, шос, саммит шос в астане – 2024, иран
В мире, Астана, ООН, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Иран
Страны ШОС считают важной реализацию СВПД по Ирану
ШОС считает важной реализацию СВПД по Ирану в соответствии с резолюцией ООН