https://ria.ru/20240704/iran-1957326381.html

Страны ШОС считают важной реализацию СВПД по Ирану

Страны ШОС считают важной реализацию СВПД по Ирану - РИА Новости, 04.07.2024

Страны ШОС считают важной реализацию СВПД по Ирану

Страны ШОС считают важной реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в соответствии с резолюцией ООН, говорится в РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:03

2024-07-04T12:03

2024-07-04T12:03

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС считают важной реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в соответствии с резолюцией ООН, говорится в тексте итоговой декларации саммита в Астане. "Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года призывают всех участников к неукоснительному исполнению всех своих обязательств для всесторонней и результативной реализации документа", - говорится в тексте Астанинской декларации.

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