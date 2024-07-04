https://ria.ru/20240704/infrastruktura-1957505458.html

СМИ сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области

СМИ сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области - РИА Новости, 04.07.2024

СМИ сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области

В Одесской области припортовая инфраструктура получила повреждения после взрыва, передает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:31

2024-07-04T20:31

2024-07-04T21:22

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одесская область

черноморск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Одесской области припортовая инфраструктура получила повреждения после взрыва, передает телеканал "Общественное" в Telegram-канале."Российские войска баллистической ракетой ударили по припортовой инфраструктуре Одесской области. В результате удара повреждены здания и конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали. Информацию о последствиях еще уточняют, сообщили в Силах обороны Юга", — говорится в посте.Ранее в четверг о взрыве в порту Черноморска сообщило издание "Страна.ua". Незадолго до этого в нескольких областях Украины, в том числе в Одесской, объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240624/podpole-1954960851.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

черноморск

украина

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в мире, одесская область, черноморск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, дмитрий песков