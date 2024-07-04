https://ria.ru/20240704/inflyatsiya-1957278475.html

Цель по годовой инфляции в четыре процента планируется достичь в 2025 году

Цель по годовой инфляции в четыре процента планируется достичь в 2025 году - РИА Новости, 04.07.2024

Цель по годовой инфляции в четыре процента планируется достичь в 2025 году

Цель по годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине 2025 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:00

2024-07-04T10:00

2024-07-04T10:01

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Цель по годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине 2025 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в четверг он сообщил, что пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября ЦБ рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен. "Уровень 4% будет достигнут к середине или ко второй половине следующего года. По итогам следующего года мы намерены обеспечить возвращение инфляции к цели в 4%, это является частью нашего прогноза", - сказал Заботкин.Росстат накануне сообщил, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.

https://ria.ru/20240703/inflyatsiya-1957156797.html

https://ria.ru/20240703/investitsii-1957005768.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)