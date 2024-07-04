https://ria.ru/20240704/inflyatsiya-1957278475.html
Цель по годовой инфляции в четыре процента планируется достичь в 2025 году
Цель по годовой инфляции в четыре процента планируется достичь в 2025 году - РИА Новости, 04.07.2024
Цель по годовой инфляции в четыре процента планируется достичь в 2025 году
Цель по годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине 2025 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T10:00
2024-07-04T10:00
2024-07-04T10:01
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Цель по годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине 2025 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в четверг он сообщил, что пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября ЦБ рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен. "Уровень 4% будет достигнут к середине или ко второй половине следующего года. По итогам следующего года мы намерены обеспечить возвращение инфляции к цели в 4%, это является частью нашего прогноза", - сказал Заботкин.Росстат накануне сообщил, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.
https://ria.ru/20240703/inflyatsiya-1957156797.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Цель по годовой инфляции в четыре процента планируется достичь в 2025 году
ЦБ: цель по годовой инфляции в четыре процента будет достигнут в 2025 году