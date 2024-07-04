https://ria.ru/20240704/inflyatsiya-1957271048.html

В ЦБ заявили о пике годовой инфляции в июле

В ЦБ заявили о пике годовой инфляции в июле - РИА Новости, 04.07.2024

В ЦБ заявили о пике годовой инфляции в июле

Пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября Банк России рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, заявил зампред... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:34

2024-07-04T09:34

2024-07-04T09:50

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

алексей заботкин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября Банк России рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью в эфире телеканала "Россия 24"."Пик годовой инфляции мы наблюдаем вот сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что, я напомню, что в прошлом июле повышения тарифом ЖКХ не происходило", - сказал Заботкин."Дальше по мере того, как из расчета годовой инфляции будут выходить высокие темпы роста, которые были в августе-ноябре прошлого года, а также за счет того, что текущие темпы роста цен будут замедляться из-за ужесточения денежно-кредитных условий, мы рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции начиная с августа-сентября", - добавил он.Росстат ранее сообщил, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.

https://ria.ru/20240703/inflyatsiya-1957156797.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин, федеральная служба государственной статистики (росстат)