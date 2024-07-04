Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ заявили о пике годовой инфляции в июле - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 04.07.2024 (обновлено: 09:50 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/inflyatsiya-1957271048.html
В ЦБ заявили о пике годовой инфляции в июле
В ЦБ заявили о пике годовой инфляции в июле - РИА Новости, 04.07.2024
В ЦБ заявили о пике годовой инфляции в июле
Пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября Банк России рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, заявил зампред... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:34
2024-07-04T09:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
алексей заботкин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9db0e9156e0c96945d7b970a9b16caf2.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября Банк России рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью в эфире телеканала "Россия 24"."Пик годовой инфляции мы наблюдаем вот сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что, я напомню, что в прошлом июле повышения тарифом ЖКХ не происходило", - сказал Заботкин."Дальше по мере того, как из расчета годовой инфляции будут выходить высокие темпы роста, которые были в августе-ноябре прошлого года, а также за счет того, что текущие темпы роста цен будут замедляться из-за ужесточения денежно-кредитных условий, мы рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции начиная с августа-сентября", - добавил он.Росстат ранее сообщил, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.
https://ria.ru/20240703/inflyatsiya-1957156797.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_111416213631d106f79f741633f85d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Алексей Заботкин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В ЦБ заявили о пике годовой инфляции в июле

Зампред ЦБ Заботкин заявил о пике годовой инфляции в июле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пик годовой инфляции в России будет в июле, а с августа-сентября Банк России рассчитывает увидеть постепенное снижение темпов роста цен, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
"Пик годовой инфляции мы наблюдаем вот сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции, потому что, я напомню, что в прошлом июле повышения тарифом ЖКХ не происходило", - сказал Заботкин.
"Дальше по мере того, как из расчета годовой инфляции будут выходить высокие темпы роста, которые были в августе-ноябре прошлого года, а также за счет того, что текущие темпы роста цен будут замедляться из-за ужесточения денежно-кредитных условий, мы рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции начиная с августа-сентября", - добавил он.
Росстат ранее сообщил, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года - 3,82%. При этом в мае инфляция в годовом выражении находилась на уровне 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22% в годовом выражении.
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф во время пленарной сессии в рамках финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"Дорого стоит". Греф процитировал главу ЦБ Германии, говоря об инфляции
Вчера, 16:29
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Алексей ЗаботкинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала