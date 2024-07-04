https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены

Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены - РИА Новости, 04.07.2024

Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены

Жителя Краснодарского края, задержанного при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, получил 6 лет колонии строгого режима,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:19

2024-07-04T13:19

2024-07-04T13:19

происшествия

россия

краснодарский край

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Жителя Краснодарского края, задержанного при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, получил 6 лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в УФСБ РФ по Кубани. Уточняется, что сотрудники краевого УФСБ задержали Олега Елисеева при попытке выезда на территорию Украины в рамках работы по выявлению желающих вступить в ряды украинских военизированных объединений, признанных террористическими и запрещенными в РФ. "Вступило в законную силу решение Южного окружного военного суда о признании виновным жителя Краснодарского края Елисеева Олега Владимировича в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Ему инкриминировали приготовление к госизмене и участию в деятельности террористической организации, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240703/zaderzhanie-1957000043.html

россия

краснодарский край

украина

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происшествия, россия, краснодарский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)