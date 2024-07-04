https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены
Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены - РИА Новости, 04.07.2024
Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены
Жителя Краснодарского края, задержанного при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, получил 6 лет колонии строгого режима,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:19
2024-07-04T13:19
2024-07-04T13:19
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КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Жителя Краснодарского края, задержанного при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, получил 6 лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в УФСБ РФ по Кубани. Уточняется, что сотрудники краевого УФСБ задержали Олега Елисеева при попытке выезда на территорию Украины в рамках работы по выявлению желающих вступить в ряды украинских военизированных объединений, признанных террористическими и запрещенными в РФ. "Вступило в законную силу решение Южного окружного военного суда о признании виновным жителя Краснодарского края Елисеева Олега Владимировича в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Ему инкриминировали приготовление к госизмене и участию в деятельности террористической организации, добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, краснодарский край, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены
Задержанного при попытке выехать на Украину жителя Кубани осудили на шесть лет
КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Жителя Краснодарского края, задержанного при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, получил 6 лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в УФСБ РФ по Кубани.
Уточняется, что сотрудники краевого УФСБ задержали Олега Елисеева при попытке выезда на территорию Украины в рамках работы по выявлению желающих вступить в ряды украинских военизированных объединений, признанных террористическими и запрещенными в РФ.
"Вступило в законную силу решение Южного окружного военного суда о признании виновным жителя Краснодарского края Елисеева Олега Владимировича в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Ему инкриминировали приготовление к госизмене и участию в деятельности террористической организации, добавили в ведомстве.