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Следствие попросило арестовать комбрига ВДВ по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.07.2024
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16:44 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/gorodilov-1957440634.html
Следствие попросило арестовать комбрига ВДВ по делу о мошенничестве
Следствие попросило арестовать комбрига ВДВ по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.07.2024
Следствие попросило арестовать комбрига ВДВ по делу о мошенничестве
Следствие просит об аресте командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова по делу о мошенничестве, сообщили... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:44
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происшествия
россия
рязань
москва
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие просит об аресте командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артёма Городилова", - сказала собеседница агентства. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), добавили в суде. Газета "Коммерсант" писала, что гвардии полковник был задержан сотрудниками ФСБ в Рязани, а затем доставлен в Москву. В феврале 2023 года госдеп США запретил въезд в страну более 1,2 тысячи российских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Украины, среди них был и Городилов.
https://ria.ru/20240704/popov-1957285987.html
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происшествия, россия, рязань, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Рязань, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Следствие попросило арестовать комбрига ВДВ по делу о мошенничестве

СК попросил арестовать комбрига ВДВ Городилова по делу о мошенничестве

© Минобороны РоссииКомандир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Артем Городилов
Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Артем Городилов - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Минобороны России
Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Артем Городилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие просит об аресте командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артёма Городилова", - сказала собеседница агентства.
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), добавили в суде.
Газета "Коммерсант" писала, что гвардии полковник был задержан сотрудниками ФСБ в Рязани, а затем доставлен в Москву.
В феврале 2023 года госдеп США запретил въезд в страну более 1,2 тысячи российских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Украины, среди них был и Городилов.
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