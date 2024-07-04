https://ria.ru/20240704/gorodilov-1957440634.html

Следствие попросило арестовать комбрига ВДВ по делу о мошенничестве

Следствие попросило арестовать комбрига ВДВ по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.07.2024

Следствие попросило арестовать комбрига ВДВ по делу о мошенничестве

Следствие просит об аресте командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова по делу о мошенничестве, сообщили... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T16:44

2024-07-04T16:44

2024-07-04T16:44

происшествия

россия

рязань

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следствие просит об аресте командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артёма Городилова", - сказала собеседница агентства. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), добавили в суде. Газета "Коммерсант" писала, что гвардии полковник был задержан сотрудниками ФСБ в Рязани, а затем доставлен в Москву. В феврале 2023 года госдеп США запретил въезд в страну более 1,2 тысячи российских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Украины, среди них был и Городилов.

https://ria.ru/20240704/popov-1957285987.html

https://ria.ru/20240611/prigovor-1952222004.html

россия

рязань

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происшествия, россия, рязань, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)