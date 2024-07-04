https://ria.ru/20240704/gorlovka-1957473409.html

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.07.2024

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселков Мичурина и Победы в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:00

2024-07-04T18:00

2024-07-04T18:27

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселков Мичурина и Победы в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Мичурина со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - говорится сообщении. Кроме того, вследствие украинского обстрела поселка Победы ранения получила мирная жительница. Кроме того, повреждения получило домостроение, перебита газовая труба. Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили не менее 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, россия