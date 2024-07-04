https://ria.ru/20240704/gorlovka-1957473409.html
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.07.2024
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселков Мичурина и Победы в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T18:00
2024-07-04T18:00
2024-07-04T18:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957479452_0:75:964:617_1920x0_80_0_0_ed2259a4da4260996a0d9e1f9f552125.jpg
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела поселков Мичурина и Победы в Горловке в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Мичурина со стороны вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - говорится сообщении. Кроме того, вследствие украинского обстрела поселка Победы ранения получила мирная жительница. Кроме того, повреждения получило домостроение, перебита газовая труба. Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили не менее 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957479452_10:123:684:628_1920x0_80_0_0_ee0f0881a8b779d7d571a9071844187f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя