https://ria.ru/20240704/golikova-1957346455.html

Голикова рассказала о мерах поддержки семей в нацпроекте "Семья"

Голикова рассказала о мерах поддержки семей в нацпроекте "Семья" - РИА Новости, 04.07.2024

Голикова рассказала о мерах поддержки семей в нацпроекте "Семья"

Все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:00

2024-07-04T13:00

2024-07-04T13:00

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья", сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы сохраним в нацпроекте все действующие меры поддержки семей, которые доказали свою эффективность", - сказала Голикова во время Дня национального приоритета "Семья" на выставке "Россия". По её словам, к ним относятся материнский капитал, единое пособие на ребенка от рождения до 17 лет, социальный контракт, семейная ипотека, выплата многодетным на погашение ипотечного кредита и другие меры. Национальный проект "Семья" начнет работать с 1 января 2025 года. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 1 сентября этого года его содержание должно быть уже подготовлено.

https://ria.ru/20240701/reestr-1956528216.html

https://ria.ru/20240304/molodezh-1930998640.html

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общество, россия, татьяна голикова