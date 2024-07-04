https://ria.ru/20240704/gidrouzel-1957285736.html

Готовность пускового комплекса Багаевского гидроузла приблизилась к 60%

Готовность пускового комплекса Багаевского гидроузла приблизилась к 60% - РИА Новости, 04.07.2024

Готовность пускового комплекса Багаевского гидроузла приблизилась к 60%

Строительная готовность первого пускового комплекса Багаевского гидроузла в Ростовской области приблизилась к 60 процентам, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T10:36

2024-07-04T10:36

2024-07-04T10:36

ростовская область

дон

василий голубев

виктория абрамченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957287266_0:164:1999:1288_1920x0_80_0_0_5c177b2c3112f3f93e2c4d887edd4154.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Строительная готовность первого пускового комплекса Багаевского гидроузла в Ростовской области приблизилась к 60 процентам, сообщает правительство региона. "Строительная готовность важного инфраструктурного проекта федерального значения - Багаевского гидроузла на Нижнем Дону - по первому пусковому комплексу второго этапа приближается к 60%", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках второго этапа на объекте в 2025 году будут созданы водосбросная плотина, нижняя голова судоходного шлюза, головной регулятор рыбоходно-нерестового канала. В настоящее время, по данным подрядчика, на объекте ежедневно заняты почти 2 тысячи человек, 180 единиц техники. Продолжаются поставка и монтаж гидромеханического оборудования. На водосбросной плотине смонтированы пороги почти на всех пролетах. Оснащение судоходного шлюза начнется в ближайшее время. По водосбросной плотине поставлено 45 процентов оборудования. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, посетившего объект, Багаевский гидроузел поможет решить комплекс проблем, в том числе позволит устранить узкое место на реке Дон. "Объект действительно очень крупный и имеет принципиальное значение для развития судоходства, рыболовства, мелиорации. Обратили внимание на наличие рыбоходного канала, что имеет важное значение для нереста рыбы. Нас заверяют, что он будет готов практически одновременно с завершением первого этапа строительства", - сказал он, добавив, что в целом удовлетворен масштабами работ, их организацией. Советник губернатора Виктория Абрамченко добавила, что на Дону по пути движения рыбы на нерест в Цимлянское водохранилище есть еще несколько шлюзов. Если при проектировании Багаевского гидроузла канал, по которому рыба может беспрепятственно подниматься на нерест, запланировали с самого начала, то при строительстве еще в советское время Кочетовского гидроузла такой канал не сделали. Ситуацию с доступом к нерестилищам нужно исправлять - строить рыбоходный канал в обход Кочетовского гидроузла, уверена она. Строительство Багаевского гидроузла ведется с 2018 года за счет средств федерального бюджета. Стоимость проекта - 35,9 миллиарда рублей. Первый, подготовительный, этап создания гидроузла был завершен в 2021 году.

https://ria.ru/20240702/strategiya-1956924580.html

https://ria.ru/20240627/rostov-1955811475.html

дон

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дон, василий голубев, виктория абрамченко