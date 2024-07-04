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При возгорании "Газели" на МКАД погибли два человека - РИА Новости, 04.07.2024
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23:16 04.07.2024 (обновлено: 23:42 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/gibel-1957522518.html
При возгорании "Газели" на МКАД погибли два человека
При возгорании "Газели" на МКАД погибли два человека - РИА Новости, 04.07.2024
При возгорании "Газели" на МКАД погибли два человека
Два человека погибли и еще один пострадал при возгорании "Газели" на 18-м километре МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T23:16
2024-07-04T23:42
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МОСКВА, 4 июля - РИА Новости. Два человека погибли и еще один пострадал при возгорании "Газели" на 18-м километре МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. "Около 22.18 поступило сообщение о столкновении двух машин на 18 километре МКАД, один из автомобилей, "Газель", загорелась. Водитель находится в медучреждении, двое скончались", - говорится в сообщении. В Telegram-канале столичного дептранса сообщается, что из-за возгорания машины затруднено движение на 1,1 километра. Столичная ГАИ в своём Telegram-канале уточнила, что вторым автомобилем был грузовой Mercedes. Ограничено движение по двум полосам.
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происшествия, гибдд мвд рф
Происшествия, ГИБДД МВД РФ
При возгорании "Газели" на МКАД погибли два человека

МВД: при возгорании "Газели" на МКАД погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июля - РИА Новости. Два человека погибли и еще один пострадал при возгорании "Газели" на 18-м километре МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.
"Около 22.18 поступило сообщение о столкновении двух машин на 18 километре МКАД, один из автомобилей, "Газель", загорелась. Водитель находится в медучреждении, двое скончались", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале столичного дептранса сообщается, что из-за возгорания машины затруднено движение на 1,1 километра.
Столичная ГАИ в своём Telegram-канале уточнила, что вторым автомобилем был грузовой Mercedes. Ограничено движение по двум полосам.
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