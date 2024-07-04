https://ria.ru/20240704/gibel-1957522518.html

При возгорании "Газели" на МКАД погибли два человека

При возгорании "Газели" на МКАД погибли два человека - РИА Новости, 04.07.2024

При возгорании "Газели" на МКАД погибли два человека

Два человека погибли и еще один пострадал при возгорании "Газели" на 18-м километре МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T23:16

2024-07-04T23:16

2024-07-04T23:42

происшествия

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 4 июля - РИА Новости. Два человека погибли и еще один пострадал при возгорании "Газели" на 18-м километре МКАД, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. "Около 22.18 поступило сообщение о столкновении двух машин на 18 километре МКАД, один из автомобилей, "Газель", загорелась. Водитель находится в медучреждении, двое скончались", - говорится в сообщении. В Telegram-канале столичного дептранса сообщается, что из-за возгорания машины затруднено движение на 1,1 километра. Столичная ГАИ в своём Telegram-канале уточнила, что вторым автомобилем был грузовой Mercedes. Ограничено движение по двум полосам.

https://ria.ru/20240614/peshekhody-1952957404.html

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происшествия, гибдд мвд рф