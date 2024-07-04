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Эрдоган призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе
Эрдоган призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе - РИА Новости, 04.07.2024
Эрдоган призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече "ШОС плюс" в Астане призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:53
2024-07-04T16:53
2024-07-04T16:53
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АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече "ШОС плюс" в Астане призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе. "Руины, под которыми погибли более 16 тысяч невинных детей, по сути, являются обломками международной системы, утратившей свою легитимность. Необходимо остановить Израиль и заставить его согласиться на постоянное прекращение огня, а для этого необходимо усилить и поддерживать давление на израильское руководство", - сказал турецкий лидер в своем выступлении. По его словам, Турция, потерявшая десятки тысяч своих граждан из-за действий террористических организаций, - страна, "которая хорошо знает и признает кровавое лицо терроризма". "Наш многолетний опыт борьбы с терроризмом показывает, что для противостояния этой угрозе необходимо международное сотрудничество". Мы работаем, несмотря на все препятствия, над созданием эффективной и всеобъемлющей международной системы, обеспечивающей мир, безопасность, стабильность и процветание", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
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турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Эрдоган призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе
Эрдоган на "ШОС плюс" призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня