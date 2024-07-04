Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/gaza-1957444519.html
Эрдоган призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе
Эрдоган призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе - РИА Новости, 04.07.2024
Эрдоган призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече "ШОС плюс" в Астане призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:53
2024-07-04T16:53
турция
израиль
реджеп тайип эрдоган
шос
саммит шос в астане – 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d28f72cb68f2dc557ed1adb9ebea2ab.jpg
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече "ШОС плюс" в Астане призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе. "Руины, под которыми погибли более 16 тысяч невинных детей, по сути, являются обломками международной системы, утратившей свою легитимность. Необходимо остановить Израиль и заставить его согласиться на постоянное прекращение огня, а для этого необходимо усилить и поддерживать давление на израильское руководство", - сказал турецкий лидер в своем выступлении. По его словам, Турция, потерявшая десятки тысяч своих граждан из-за действий террористических организаций, - страна, "которая хорошо знает и признает кровавое лицо терроризма". "Наш многолетний опыт борьбы с терроризмом показывает, что для противостояния этой угрозе необходимо международное сотрудничество". Мы работаем, несмотря на все препятствия, над созданием эффективной и всеобъемлющей международной системы, обеспечивающей мир, безопасность, стабильность и процветание", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240309/turtsiya-1931992169.html
турция
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3879d06be9bafb61245b0700848c90e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, шос, саммит шос в астане – 2024, в мире
Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире
Эрдоган призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе

Эрдоган на "ШОС плюс" призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече "ШОС плюс" в Астане призвал усилить давление на Израиль для прекращения огня в Газе.
«
"Руины, под которыми погибли более 16 тысяч невинных детей, по сути, являются обломками международной системы, утратившей свою легитимность. Необходимо остановить Израиль и заставить его согласиться на постоянное прекращение огня, а для этого необходимо усилить и поддерживать давление на израильское руководство", - сказал турецкий лидер в своем выступлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
По его словам, Турция, потерявшая десятки тысяч своих граждан из-за действий террористических организаций, - страна, "которая хорошо знает и признает кровавое лицо терроризма".
«
"Наш многолетний опыт борьбы с терроризмом показывает, что для противостояния этой угрозе необходимо международное сотрудничество". Мы работаем, несмотря на все препятствия, над созданием эффективной и всеобъемлющей международной системы, обеспечивающей мир, безопасность, стабильность и процветание", - сказал турецкий лидер.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
В МИД Турции прокомментировали планы США создать порт в Газе
9 марта, 10:08
 
ТурцияИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганШОССаммит ШОС в Астане – 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала