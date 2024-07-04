В Газе число погибших при ударах Израиля превысило 38 тысяч
Минздрав Газы: число погибших при ударах Израиля с 7 октября превысило 38 тысяч
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы на месте израильского удара по школе Ближневосточного агентства ООН в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 4 июл - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа при ударах Израиля с 7 октября 2023 года превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи, сообщило министерство здравоохранения Газы.
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"Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года выросло до 38 011, пострадали 87 445 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы.
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Согласно заявлению, в последние 24 часа в больницы Газы поступили 58 погибших и 179 пострадавших.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.