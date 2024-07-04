https://ria.ru/20240704/gaza-1957371293.html

В Газе число погибших при ударах Израиля превысило 38 тысяч

В Газе число погибших при ударах Израиля превысило 38 тысяч - РИА Новости, 04.07.2024

В Газе число погибших при ударах Израиля превысило 38 тысяч

Число погибших в секторе Газа при ударах Израиля с 7 октября 2023 года превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:03

2024-07-04T14:03

2024-07-04T14:03

израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951084948_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_86ff3713eed26d315791cd0840fda1a0.jpg

КАИР, 4 июл - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа при ударах Израиля с 7 октября 2023 года превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года выросло до 38 011, пострадали 87 445 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы. Согласно заявлению, в последние 24 часа в больницы Газы поступили 58 погибших и 179 пострадавших. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240703/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире