https://ria.ru/20240704/fsin-1957277052.html
Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН
Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН - РИА Новости, 04.07.2024
Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН
Генеральная прокуратура внесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов из учреждений, нарушения были устранены, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:55
2024-07-04T09:55
2024-07-04T09:55
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура внесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов из учреждений, нарушения были устранены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уточняется, что генеральной прокуратурой РФ в связи с ростом числа побегов, совершенных осужденными в колониях-поселениях, проведена проверка осуществления ФСИН России ведомственного контроля за деятельностью исправительных учреждений. "Вскрыты нарушения федерального законодательства в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их противоправного поведения. С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий, директору ФСИН России внесено представление", - говорится в сообщении. О состоянии законности проинформирован министр юстиции Российской Федерации. "Федеральной службой исполнения наказаний приняты конкретные меры организационного и практического характера по исполнению требований прокуратуры. В результате по итогам пяти месяцев текущего года удалось снизить число побегов из колоний-поселений более чем в три раза", - отмечается в релизе. Обеспечение законности в данной сфере находится под постоянным контролем генеральной прокуратуры Российской Федерации.
https://ria.ru/20240424/spetsodezhda-1942133459.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН
Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за увеличения побегов
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура внесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов из учреждений, нарушения были устранены, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Уточняется, что генеральной прокуратурой РФ
в связи с ростом числа побегов, совершенных осужденными в колониях-поселениях, проведена проверка осуществления ФСИН России ведомственного контроля за деятельностью исправительных учреждений.
"Вскрыты нарушения федерального законодательства в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их противоправного поведения. С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий, директору ФСИН России внесено представление", - говорится в сообщении.
О состоянии законности проинформирован министр юстиции Российской Федерации.
"Федеральной службой исполнения наказаний приняты конкретные меры организационного и практического характера по исполнению требований прокуратуры. В результате по итогам пяти месяцев текущего года удалось снизить число побегов из колоний-поселений более чем в три раза", - отмечается в релизе.
Обеспечение законности в данной сфере находится под постоянным контролем генеральной прокуратуры Российской Федерации.