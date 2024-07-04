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Финляндия продлит срок проживания, необходимый для получения гражданства - РИА Новости, 04.07.2024
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20:33 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/finlyandiya-1957505646.html
Финляндия продлит срок проживания, необходимый для получения гражданства
Финляндия продлит срок проживания, необходимый для получения гражданства - РИА Новости, 04.07.2024
Финляндия продлит срок проживания, необходимый для получения гражданства
Правительство Финляндии намерено продлить срок проживания на территории страны, необходимый для получения финского гражданства, до восьми лет с 1 октября... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:33
2024-07-04T20:33
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство Финляндии намерено продлить срок проживания на территории страны, необходимый для получения финского гражданства, до восьми лет с 1 октября текущего года, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства. Согласно заявлению, правительство в четверг предложило одобрить поправки к Закону о гражданстве. Президент республики должен одобрить их в пятницу. "Период проживания, необходимый для получения финского гражданства, будет увеличен с нынешних пяти до восьми лет с 1 октября. Это подчеркивает необходимость успешной интеграции как предварительного условия для получения гражданства. Это также позволит эффективнее, чем раньше, решать вопросы безопасности. Кроме того, при расчете периода проживания будет учитываться только время, прожитое в Финляндии по разрешению на проживание", - говорится на сайте правительства страны. Отмечается, что одной из целей соответствующей правительственной программы является ужесточение требований к получению финского гражданства и поощрение иммигрантов к интеграции в финское общество. Реформа будет осуществляться поэтапно посредством трех законодательных проектов. Кроме того, данной поправкой требование о проживании для детей в возрасте 15 лет и старше, супругов граждан Финляндии, лиц без гражданства и заявителей, соответствующих требованиям по знанию языка, будет увеличено с четырех до пяти лет.
https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html
https://ria.ru/20240704/finlyandiya-1957492725.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
Финляндия продлит срок проживания, необходимый для получения гражданства

Финляндия продлит срок проживания для получения гражданства до 8 лет

CC BY-SA 3.0 / JIP / Аэропорт Рованиеми
Аэропорт Рованиеми - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
CC BY-SA 3.0 / JIP /
Аэропорт Рованиеми. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство Финляндии намерено продлить срок проживания на территории страны, необходимый для получения финского гражданства, до восьми лет с 1 октября текущего года, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства.
Согласно заявлению, правительство в четверг предложило одобрить поправки к Закону о гражданстве. Президент республики должен одобрить их в пятницу.
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"Период проживания, необходимый для получения финского гражданства, будет увеличен с нынешних пяти до восьми лет с 1 октября. Это подчеркивает необходимость успешной интеграции как предварительного условия для получения гражданства. Это также позволит эффективнее, чем раньше, решать вопросы безопасности. Кроме того, при расчете периода проживания будет учитываться только время, прожитое в Финляндии по разрешению на проживание", - говорится на сайте правительства страны.
Отмечается, что одной из целей соответствующей правительственной программы является ужесточение требований к получению финского гражданства и поощрение иммигрантов к интеграции в финское общество. Реформа будет осуществляться поэтапно посредством трех законодательных проектов.
Кроме того, данной поправкой требование о проживании для детей в возрасте 15 лет и старше, супругов граждан Финляндии, лиц без гражданства и заявителей, соответствующих требованиям по знанию языка, будет увеличено с четырех до пяти лет.
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