https://ria.ru/20240704/finlyandiya-1957492725.html

Финляндия планирует ужесточить правила въезда в страну

Финляндия планирует ужесточить правила въезда в страну - РИА Новости, 04.07.2024

Финляндия планирует ужесточить правила въезда в страну

Финляндия в рамках поправок в закон об иностранцах с 1 сентября планирует ужесточить ряд норм, которые касаются въезда в страну, следует из заявления,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:28

2024-07-04T19:28

2024-07-04T19:28

в мире

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Финляндия в рамках поправок в закон об иностранцах с 1 сентября планирует ужесточить ряд норм, которые касаются въезда в страну, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства. "Новые поправки в законодательство позволят более эффективно, чем раньше, предотвращать уклонение от выполнения положений о въезде. На заседании 4 июля правительство предложило президенту республики утвердить поправки к закону об иностранцах и закону о научных работниках и студентах. Президент Республики должен утвердить поправки 5 июля, и они вступят в силу 1 сентября 2024 года", - говорится на сайте правительства страны. Согласно сообщению, в законе об иностранцах будет прописана каждая ситуация, при которой может быть отказано в выдаче вида на жительства. Среди оснований для отказа - предоставление ложной информации, незаконное пребывание, незаконная работа на территории страны, а также брак по расчету. Кроме того, будут введены более строгие требования для подтверждения личности просителей убежища. Они также не смогут изменить правовые основания для нахождения в стране, например, связанные с работой, с целью получения вида на жительство. "Это позволит предотвратить случаи, когда заявитель подает заявление о предоставлении убежища с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии", - поясняют в правительстве. Также, согласно поправкам, изменения будут предполагать добавление к информации об отказе о въезде биометрических данных в шенгенскую информационную систему.

https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html

https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия