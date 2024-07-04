https://ria.ru/20240704/finlyandiya-1957492725.html
Финляндия планирует ужесточить правила въезда в страну
Финляндия планирует ужесточить правила въезда в страну - РИА Новости, 04.07.2024
Финляндия планирует ужесточить правила въезда в страну
Финляндия в рамках поправок в закон об иностранцах с 1 сентября планирует ужесточить ряд норм, которые касаются въезда в страну, следует из заявления,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:28
2024-07-04T19:28
2024-07-04T19:28
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финляндия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Финляндия в рамках поправок в закон об иностранцах с 1 сентября планирует ужесточить ряд норм, которые касаются въезда в страну, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства. "Новые поправки в законодательство позволят более эффективно, чем раньше, предотвращать уклонение от выполнения положений о въезде. На заседании 4 июля правительство предложило президенту республики утвердить поправки к закону об иностранцах и закону о научных работниках и студентах. Президент Республики должен утвердить поправки 5 июля, и они вступят в силу 1 сентября 2024 года", - говорится на сайте правительства страны. Согласно сообщению, в законе об иностранцах будет прописана каждая ситуация, при которой может быть отказано в выдаче вида на жительства. Среди оснований для отказа - предоставление ложной информации, незаконное пребывание, незаконная работа на территории страны, а также брак по расчету. Кроме того, будут введены более строгие требования для подтверждения личности просителей убежища. Они также не смогут изменить правовые основания для нахождения в стране, например, связанные с работой, с целью получения вида на жительство. "Это позволит предотвратить случаи, когда заявитель подает заявление о предоставлении убежища с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии", - поясняют в правительстве. Также, согласно поправкам, изменения будут предполагать добавление к информации об отказе о въезде биометрических данных в шенгенскую информационную систему.
https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html
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в мире, финляндия
Финляндия планирует ужесточить правила въезда в страну
Финляндия планирует ужесточить правила въезда в страну с 1 сентября
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Финляндия в рамках поправок в закон об иностранцах с 1 сентября планирует ужесточить ряд норм, которые касаются въезда в страну, следует из заявления
, опубликованного на сайте правительства.
"Новые поправки в законодательство позволят более эффективно, чем раньше, предотвращать уклонение от выполнения положений о въезде. На заседании 4 июля правительство предложило президенту республики утвердить поправки к закону об иностранцах и закону о научных работниках и студентах. Президент Республики должен утвердить поправки 5 июля, и они вступят в силу 1 сентября 2024 года", - говорится на сайте правительства страны.
Согласно сообщению, в законе об иностранцах будет прописана каждая ситуация, при которой может быть отказано в выдаче вида на жительства. Среди оснований для отказа - предоставление ложной информации, незаконное пребывание, незаконная работа на территории страны, а также брак по расчету.
Кроме того, будут введены более строгие требования для подтверждения личности просителей убежища. Они также не смогут изменить правовые основания для нахождения в стране, например, связанные с работой, с целью получения вида на жительство. "Это позволит предотвратить случаи, когда заявитель подает заявление о предоставлении убежища с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии", - поясняют в правительстве.
Также, согласно поправкам, изменения будут предполагать добавление к информации об отказе о въезде биометрических данных в шенгенскую информационную систему.