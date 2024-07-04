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На строительство дамб и очистку рек выделят 6,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.07.2024
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17:49 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/finansirovanie-1957466956.html
На строительство дамб и очистку рек выделят 6,5 миллиарда рублей
На строительство дамб и очистку рек выделят 6,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.07.2024
На строительство дамб и очистку рек выделят 6,5 миллиарда рублей
Еще около 6,5 миллиарда рублей до конца года выделят на строительство дамб, ремонт гидротехнических сооружений и очистку рек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T17:49
2024-07-04T17:49
россия
дмитрий патрушев
экономика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Еще около 6,5 миллиарда рублей до конца года выделят на строительство дамб, ремонт гидротехнических сооружений и очистку рек, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев принял участие в расширенном заседании коллегии Росводресурсов, где обозначил основные векторы дальнейшего развития организации. "Отмечу, что при поддержке правительства за последние три года построено более 50 километров дамб, отремонтировано 137 гидротехнических сооружений и расчищено свыше 220 километров русел рек. На эти цели было выделено больше 23 миллиардов рублей. Еще около шести с половиной миллиардов предусмотрено в текущем году", - цитирует пресс-служба Патрушева. Он отметил, что еще одним важным направлением работы Росводресурсов является реализация профильных мероприятий нацпроекта "Экология". По его словам, результаты уже положительно сказываются на качестве жизни 17 миллионов человек.
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россия, дмитрий патрушев, экономика
Россия, Дмитрий Патрушев, Экономика
На строительство дамб и очистку рек выделят 6,5 миллиарда рублей

Патрушев: правительство выделит 6,5 млрд руб на строительство дамб и очистку рек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Еще около 6,5 миллиарда рублей до конца года выделят на строительство дамб, ремонт гидротехнических сооружений и очистку рек, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Патрушев принял участие в расширенном заседании коллегии Росводресурсов, где обозначил основные векторы дальнейшего развития организации.
"Отмечу, что при поддержке правительства за последние три года построено более 50 километров дамб, отремонтировано 137 гидротехнических сооружений и расчищено свыше 220 километров русел рек. На эти цели было выделено больше 23 миллиардов рублей. Еще около шести с половиной миллиардов предусмотрено в текущем году", - цитирует пресс-служба Патрушева.
Он отметил, что еще одним важным направлением работы Росводресурсов является реализация профильных мероприятий нацпроекта "Экология". По его словам, результаты уже положительно сказываются на качестве жизни 17 миллионов человек.
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