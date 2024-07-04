https://ria.ru/20240704/finansirovanie-1957466956.html

На строительство дамб и очистку рек выделят 6,5 миллиарда рублей

На строительство дамб и очистку рек выделят 6,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 04.07.2024

На строительство дамб и очистку рек выделят 6,5 миллиарда рублей

Еще около 6,5 миллиарда рублей до конца года выделят на строительство дамб, ремонт гидротехнических сооружений и очистку рек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T17:49

2024-07-04T17:49

2024-07-04T17:49

россия

дмитрий патрушев

экономика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Еще около 6,5 миллиарда рублей до конца года выделят на строительство дамб, ремонт гидротехнических сооружений и очистку рек, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев принял участие в расширенном заседании коллегии Росводресурсов, где обозначил основные векторы дальнейшего развития организации. "Отмечу, что при поддержке правительства за последние три года построено более 50 километров дамб, отремонтировано 137 гидротехнических сооружений и расчищено свыше 220 километров русел рек. На эти цели было выделено больше 23 миллиардов рублей. Еще около шести с половиной миллиардов предусмотрено в текущем году", - цитирует пресс-служба Патрушева. Он отметил, что еще одним важным направлением работы Росводресурсов является реализация профильных мероприятий нацпроекта "Экология". По его словам, результаты уже положительно сказываются на качестве жизни 17 миллионов человек.

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россия, дмитрий патрушев, экономика