В Молдавии пройдет фестиваль дружбы народов
В Молдавии пройдет фестиваль дружбы народов с национальными блюдами стран ЕАЭС
Въезд в Гагаузскую автономию. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" сообщил, что 7 июля снова организует в разных городах Молдавии фестиваль дружбы народов, на котором будут представлены блюда национальной кухни стран ЕАЭС.
Фестиваль дружбы народов под патронатом блока "Победа" прошел 18 мая в трех городах Молдавии - Бельцах, Оргееве и Тараклии, и в Гагаузской автономии. На нем выступили артисты из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. В программе праздника были конкурсы, розыгрыши, лотерея, а также дегустация национальных блюд народов стран СНГ.
"Седьмого июля блок "Победа" вновь приглашает всех на Фестиваль Дружбы народов. Он будет посвящен традиционной семье - в ней наша опора и поддержка, наши корни… Гостей встретят национальные кухни стран ЕАЭС: русские блины, белорусские драники, армянский шашлык, киргизский плов и казахские сладости. А также конкурсы, розыгрыши, подарки и призы. Все угощения и развлечения абсолютно бесплатны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политблока.
Торжества развернутся на центральных площадях южных молдавских городов Вулканешты и Тараклия, а также Оргеева и Бельц, расположенных в центре и на севере республики.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, в которых получила статус наблюдателя. Нынешние власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад.