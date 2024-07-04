https://ria.ru/20240704/festival-1957483804.html

В Молдавии пройдет фестиваль дружбы народов

В Молдавии пройдет фестиваль дружбы народов - РИА Новости, 04.07.2024

В Молдавии пройдет фестиваль дружбы народов

Оппозиционный молдавский блок "Победа" сообщил, что 7 июля снова организует в разных городах Молдавии фестиваль дружбы народов, на котором будут представлены... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T18:44

2024-07-04T18:44

2024-07-04T18:45

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КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" сообщил, что 7 июля снова организует в разных городах Молдавии фестиваль дружбы народов, на котором будут представлены блюда национальной кухни стран ЕАЭС. Фестиваль дружбы народов под патронатом блока "Победа" прошел 18 мая в трех городах Молдавии - Бельцах, Оргееве и Тараклии, и в Гагаузской автономии. На нем выступили артисты из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. В программе праздника были конкурсы, розыгрыши, лотерея, а также дегустация национальных блюд народов стран СНГ. "Седьмого июля блок "Победа" вновь приглашает всех на Фестиваль Дружбы народов. Он будет посвящен традиционной семье - в ней наша опора и поддержка, наши корни… Гостей встретят национальные кухни стран ЕАЭС: русские блины, белорусские драники, армянский шашлык, киргизский плов и казахские сладости. А также конкурсы, розыгрыши, подарки и призы. Все угощения и развлечения абсолютно бесплатны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политблока. Торжества развернутся на центральных площадях южных молдавских городов Вулканешты и Тараклия, а также Оргеева и Бельц, расположенных в центре и на севере республики. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, в которых получила статус наблюдателя. Нынешние власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад.

https://ria.ru/20240704/passazhir-1957475959.html

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в мире, молдавия, россия, белоруссия, илан шор, евразийский экономический союз, снг, возрождение