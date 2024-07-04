Фестиваль "Толстой" состоится 5-7 июля в "Ясной Поляне"
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗрители на торжественной церемонии открытия Международного театрального фестиваля "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области
Зрители на торжественной церемонии открытия Международного театрального фестиваля "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Театральный фестиваль "Толстой" пройдет с 5 по 7 июля в музее-усадьбе "Ясная Поляна" при поддержке ВТБ, сообщает банк.
Центральным событием фестиваля станет недавняя премьера Александринского театра "Воскресение" в постановке главного режиссера театра Никиты Кобелева. В завершающий день на главной сцене состоится большой концерт Российского национального оркестра под управлением дирижера Ивана Никифорчина. Музыкальную программу дополнит сольное выступление пианиста Риада Маммадова на Среднем пруду музея-усадьбы. Гости фестиваля смогут посетить театральные постановки, концерты, перформансы, лекции, мастер-классы, игры и кинопоказы.
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"Уникальность фестиваля "Толстой" – в его многогранности и разнообразии программы. Каждый спектакль, лекция или мастер-класс помогает под новым углом посмотреть на хрестоматийные произведения великого автора. Его работы словно оживают, а сам Лев Толстой становится ближе и понятнее. Поддерживая проведение фестиваля, мы ценим его семейный формат и большое количество образовательных и развлекательных мероприятий для детей", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.
Как отметили в ВТБ, в рамках своей программы "Культурная страна" банк поддерживает проекты многих ключевых культурных учреждений страны, реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.