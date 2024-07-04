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Фестиваль "Толстой" состоится 5-7 июля в "Ясной Поляне" - РИА Новости, 04.07.2024
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12:31 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/festival-1957336602.html
Фестиваль "Толстой" состоится 5-7 июля в "Ясной Поляне"
Фестиваль "Толстой" состоится 5-7 июля в "Ясной Поляне" - РИА Новости, 04.07.2024
Фестиваль "Толстой" состоится 5-7 июля в "Ясной Поляне"
Театральный фестиваль "Толстой" пройдет с 5 по 7 июля в музее-усадьбе "Ясная Поляна" при поддержке ВТБ, сообщает банк. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T12:31
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ясная поляна (музей)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Театральный фестиваль "Толстой" пройдет с 5 по 7 июля в музее-усадьбе "Ясная Поляна" при поддержке ВТБ, сообщает банк. Центральным событием фестиваля станет недавняя премьера Александринского театра "Воскресение" в постановке главного режиссера театра Никиты Кобелева. В завершающий день на главной сцене состоится большой концерт Российского национального оркестра под управлением дирижера Ивана Никифорчина. Музыкальную программу дополнит сольное выступление пианиста Риада Маммадова на Среднем пруду музея-усадьбы. Гости фестиваля смогут посетить театральные постановки, концерты, перформансы, лекции, мастер-классы, игры и кинопоказы. "Уникальность фестиваля "Толстой" – в его многогранности и разнообразии программы. Каждый спектакль, лекция или мастер-класс помогает под новым углом посмотреть на хрестоматийные произведения великого автора. Его работы словно оживают, а сам Лев Толстой становится ближе и понятнее. Поддерживая проведение фестиваля, мы ценим его семейный формат и большое количество образовательных и развлекательных мероприятий для детей", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Как отметили в ВТБ, в рамках своей программы "Культурная страна" банк поддерживает проекты многих ключевых культурных учреждений страны, реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.
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ясная поляна, ясная поляна (музей), лев толстой (писатель), втб (банк), культура, александринский театр, тульская область
Ясная Поляна, Ясная Поляна (музей), Лев Толстой (писатель), ВТБ (банк), Культура, Александринский театр, Тульская область

Фестиваль "Толстой" состоится 5-7 июля в "Ясной Поляне"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗрители на торжественной церемонии открытия Международного театрального фестиваля "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области
Зрители на торжественной церемонии открытия Международного театрального фестиваля Толстой в музее-усадьбе Ясная Поляна в Тульской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зрители на торжественной церемонии открытия Международного театрального фестиваля "Толстой" в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Театральный фестиваль "Толстой" пройдет с 5 по 7 июля в музее-усадьбе "Ясная Поляна" при поддержке ВТБ, сообщает банк.
Центральным событием фестиваля станет недавняя премьера Александринского театра "Воскресение" в постановке главного режиссера театра Никиты Кобелева. В завершающий день на главной сцене состоится большой концерт Российского национального оркестра под управлением дирижера Ивана Никифорчина. Музыкальную программу дополнит сольное выступление пианиста Риада Маммадова на Среднем пруду музея-усадьбы. Гости фестиваля смогут посетить театральные постановки, концерты, перформансы, лекции, мастер-классы, игры и кинопоказы.
«
"Уникальность фестиваля "Толстой" – в его многогранности и разнообразии программы. Каждый спектакль, лекция или мастер-класс помогает под новым углом посмотреть на хрестоматийные произведения великого автора. Его работы словно оживают, а сам Лев Толстой становится ближе и понятнее. Поддерживая проведение фестиваля, мы ценим его семейный формат и большое количество образовательных и развлекательных мероприятий для детей", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.
Как отметили в ВТБ, в рамках своей программы "Культурная страна" банк поддерживает проекты многих ключевых культурных учреждений страны, реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.
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Ясная ПолянаЯсная Поляна (музей)Лев Толстой (писатель)ВТБ (банк)КультураАлександринский театрТульская область
 
 
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