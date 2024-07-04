https://ria.ru/20240704/festival-1957336602.html

Фестиваль "Толстой" состоится 5-7 июля в "Ясной Поляне"

Фестиваль "Толстой" состоится 5-7 июля в "Ясной Поляне" - РИА Новости, 04.07.2024

Фестиваль "Толстой" состоится 5-7 июля в "Ясной Поляне"

Театральный фестиваль "Толстой" пройдет с 5 по 7 июля в музее-усадьбе "Ясная Поляна" при поддержке ВТБ, сообщает банк. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T12:31

2024-07-04T12:31

2024-07-04T12:31

ясная поляна

ясная поляна (музей)

лев толстой (писатель)

втб (банк)

культура

александринский театр

тульская область

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Театральный фестиваль "Толстой" пройдет с 5 по 7 июля в музее-усадьбе "Ясная Поляна" при поддержке ВТБ, сообщает банк. Центральным событием фестиваля станет недавняя премьера Александринского театра "Воскресение" в постановке главного режиссера театра Никиты Кобелева. В завершающий день на главной сцене состоится большой концерт Российского национального оркестра под управлением дирижера Ивана Никифорчина. Музыкальную программу дополнит сольное выступление пианиста Риада Маммадова на Среднем пруду музея-усадьбы. Гости фестиваля смогут посетить театральные постановки, концерты, перформансы, лекции, мастер-классы, игры и кинопоказы. "Уникальность фестиваля "Толстой" – в его многогранности и разнообразии программы. Каждый спектакль, лекция или мастер-класс помогает под новым углом посмотреть на хрестоматийные произведения великого автора. Его работы словно оживают, а сам Лев Толстой становится ближе и понятнее. Поддерживая проведение фестиваля, мы ценим его семейный формат и большое количество образовательных и развлекательных мероприятий для детей", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Как отметили в ВТБ, в рамках своей программы "Культурная страна" банк поддерживает проекты многих ключевых культурных учреждений страны, реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.

https://ria.ru/20240321/premiya-1934719896.html

ясная поляна

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Алёна Пава

ясная поляна, ясная поляна (музей), лев толстой (писатель), втб (банк), культура, александринский театр, тульская область