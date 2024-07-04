https://ria.ru/20240704/faktory-1957392157.html

Мария Багреева назвала ключевые факторы экономического роста

Мария Багреева назвала ключевые факторы экономического роста - РИА Новости, 04.07.2024

Мария Багреева назвала ключевые факторы экономического роста

Инвестиции, кадры и технологии являются ключевыми факторами опережающего экономического роста как в Москве, так и в стране в целом, заявила глава департамента... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T14:46

2024-07-04T14:46

2024-07-04T17:01

мария багреева

москва

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957391280_0:256:2500:1662_1920x0_80_0_0_7d8be21d10c6382c7b31a367a55bd66c.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Инвестиции, кадры и технологии являются ключевыми факторами опережающего экономического роста как в Москве, так и в стране в целом, заявила глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева на Финансовом конгрессе Банка России.Багреева напомнила, что на столицу в настоящее время приходится примерно 20% инвестиций в стране, причем из них около 60% составляют собственные средства бизнеса, 20% – заемные, а остальное - бюджетные средства."В последние два года сильно выросли прибыли предприятий, то есть у компаний появилось больше возможностей для инвестирования. Но для этого бизнесу важно понимать, что в долгосрочном периоде их продукция будет востребована. Поэтому Москва реализует различные механизмы стимулирования инвестиционной активности, в том числе такие, как офсетные контракты, контракты жизненного цикла, в рамках которых бизнес инвестирует в развитие производств, а город становится для производителя одним из якорных заказчиков на долгосрочный период", – рассказала Багреева.Чтобы расширить производство, необходимо привлекать новые кадры. Таким образом, в настоящее время встает вопрос обучения необходимых специалистов, а также повышения квалификации работников и реализации проектов по увеличению производительности труда.В Москве, как напомнила Багреева, уже несколько лет реализуется нацпроект "Производительность труда", в том числе нацеленный на помощь в решении кадровых проблем."В Москве участниками нацпроекта являются более четверти крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности. Компании, завершившие первый этап работы, уже увеличили производительность труда примерно на 40%, а их суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте превысил 5 миллиардов рублей", – отметила заммэра, добавив, что предприятиям нужно активнее инвестировать в технологии.Она также подчеркнула, что текущих объемов и темпов роста инвестиций для качественного изменения экономики недостаточно. Поэтому в настоящее время ключевой задачей во взаимодействии с бизнесом является создание программ и условий для качественных инвестиций в технологическое развитие, подытожила Багреева.

https://ria.ru/20240703/oborot-1956965304.html

https://ria.ru/20240625/natsproekt-1955176038.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мария багреева, москва, нацпроекты