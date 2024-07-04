Рейтинг@Mail.ru
Мария Багреева назвала ключевые факторы экономического роста - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 04.07.2024 (обновлено: 17:01 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/faktory-1957392157.html
Мария Багреева назвала ключевые факторы экономического роста
Мария Багреева назвала ключевые факторы экономического роста - РИА Новости, 04.07.2024
Мария Багреева назвала ключевые факторы экономического роста
Инвестиции, кадры и технологии являются ключевыми факторами опережающего экономического роста как в Москве, так и в стране в целом, заявила глава департамента... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:46
2024-07-04T17:01
мария багреева
москва
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957391280_0:256:2500:1662_1920x0_80_0_0_7d8be21d10c6382c7b31a367a55bd66c.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Инвестиции, кадры и технологии являются ключевыми факторами опережающего экономического роста как в Москве, так и в стране в целом, заявила глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева на Финансовом конгрессе Банка России.Багреева напомнила, что на столицу в настоящее время приходится примерно 20% инвестиций в стране, причем из них около 60% составляют собственные средства бизнеса, 20% – заемные, а остальное - бюджетные средства."В последние два года сильно выросли прибыли предприятий, то есть у компаний появилось больше возможностей для инвестирования. Но для этого бизнесу важно понимать, что в долгосрочном периоде их продукция будет востребована. Поэтому Москва реализует различные механизмы стимулирования инвестиционной активности, в том числе такие, как офсетные контракты, контракты жизненного цикла, в рамках которых бизнес инвестирует в развитие производств, а город становится для производителя одним из якорных заказчиков на долгосрочный период", – рассказала Багреева.Чтобы расширить производство, необходимо привлекать новые кадры. Таким образом, в настоящее время встает вопрос обучения необходимых специалистов, а также повышения квалификации работников и реализации проектов по увеличению производительности труда.В Москве, как напомнила Багреева, уже несколько лет реализуется нацпроект "Производительность труда", в том числе нацеленный на помощь в решении кадровых проблем."В Москве участниками нацпроекта являются более четверти крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности. Компании, завершившие первый этап работы, уже увеличили производительность труда примерно на 40%, а их суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте превысил 5 миллиардов рублей", – отметила заммэра, добавив, что предприятиям нужно активнее инвестировать в технологии.Она также подчеркнула, что текущих объемов и темпов роста инвестиций для качественного изменения экономики недостаточно. Поэтому в настоящее время ключевой задачей во взаимодействии с бизнесом является создание программ и условий для качественных инвестиций в технологическое развитие, подытожила Багреева.
https://ria.ru/20240703/oborot-1956965304.html
https://ria.ru/20240625/natsproekt-1955176038.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957391280_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_a67a7fb656dd6da45e0fc758636b5ddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария багреева, москва, нацпроекты
Мария Багреева, Москва, Нацпроекты

Мария Багреева назвала ключевые факторы экономического роста

© Фото : Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева на Финансовом конгрессе Банка России
Мария Багреева на Финансовом конгрессе Банка России - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Инвестиции, кадры и технологии являются ключевыми факторами опережающего экономического роста как в Москве, так и в стране в целом, заявила глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева на Финансовом конгрессе Банка России.
Багреева напомнила, что на столицу в настоящее время приходится примерно 20% инвестиций в стране, причем из них около 60% составляют собственные средства бизнеса, 20% – заемные, а остальное - бюджетные средства.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Мария Багреева: оборот обрабатывающей промышленности столицы вырос на 18%
3 июля, 09:15
«
"В последние два года сильно выросли прибыли предприятий, то есть у компаний появилось больше возможностей для инвестирования. Но для этого бизнесу важно понимать, что в долгосрочном периоде их продукция будет востребована. Поэтому Москва реализует различные механизмы стимулирования инвестиционной активности, в том числе такие, как офсетные контракты, контракты жизненного цикла, в рамках которых бизнес инвестирует в развитие производств, а город становится для производителя одним из якорных заказчиков на долгосрочный период", – рассказала Багреева.
Чтобы расширить производство, необходимо привлекать новые кадры. Таким образом, в настоящее время встает вопрос обучения необходимых специалистов, а также повышения квалификации работников и реализации проектов по увеличению производительности труда.
В Москве, как напомнила Багреева, уже несколько лет реализуется нацпроект "Производительность труда", в том числе нацеленный на помощь в решении кадровых проблем.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Мария Багреева: в нацпроекте участвует 228 промышленных предприятий Москвы
25 июня, 09:15
«
"В Москве участниками нацпроекта являются более четверти крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности. Компании, завершившие первый этап работы, уже увеличили производительность труда примерно на 40%, а их суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте превысил 5 миллиардов рублей", – отметила заммэра, добавив, что предприятиям нужно активнее инвестировать в технологии.
Она также подчеркнула, что текущих объемов и темпов роста инвестиций для качественного изменения экономики недостаточно. Поэтому в настоящее время ключевой задачей во взаимодействии с бизнесом является создание программ и условий для качественных инвестиций в технологическое развитие, подытожила Багреева.
 
Мария БагрееваМоскваНацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала