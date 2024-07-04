https://ria.ru/20240704/faktory-1957392157.html
Мария Багреева назвала ключевые факторы экономического роста
Мария Багреева назвала ключевые факторы экономического роста - РИА Новости, 04.07.2024
Мария Багреева назвала ключевые факторы экономического роста
Инвестиции, кадры и технологии являются ключевыми факторами опережающего экономического роста как в Москве, так и в стране в целом, заявила глава департамента... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T14:46
2024-07-04T14:46
2024-07-04T17:01
мария багреева
москва
нацпроекты
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Инвестиции, кадры и технологии являются ключевыми факторами опережающего экономического роста как в Москве, так и в стране в целом, заявила глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева на Финансовом конгрессе Банка России.Багреева напомнила, что на столицу в настоящее время приходится примерно 20% инвестиций в стране, причем из них около 60% составляют собственные средства бизнеса, 20% – заемные, а остальное - бюджетные средства."В последние два года сильно выросли прибыли предприятий, то есть у компаний появилось больше возможностей для инвестирования. Но для этого бизнесу важно понимать, что в долгосрочном периоде их продукция будет востребована. Поэтому Москва реализует различные механизмы стимулирования инвестиционной активности, в том числе такие, как офсетные контракты, контракты жизненного цикла, в рамках которых бизнес инвестирует в развитие производств, а город становится для производителя одним из якорных заказчиков на долгосрочный период", – рассказала Багреева.Чтобы расширить производство, необходимо привлекать новые кадры. Таким образом, в настоящее время встает вопрос обучения необходимых специалистов, а также повышения квалификации работников и реализации проектов по увеличению производительности труда.В Москве, как напомнила Багреева, уже несколько лет реализуется нацпроект "Производительность труда", в том числе нацеленный на помощь в решении кадровых проблем."В Москве участниками нацпроекта являются более четверти крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности. Компании, завершившие первый этап работы, уже увеличили производительность труда примерно на 40%, а их суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте превысил 5 миллиардов рублей", – отметила заммэра, добавив, что предприятиям нужно активнее инвестировать в технологии.Она также подчеркнула, что текущих объемов и темпов роста инвестиций для качественного изменения экономики недостаточно. Поэтому в настоящее время ключевой задачей во взаимодействии с бизнесом является создание программ и условий для качественных инвестиций в технологическое развитие, подытожила Багреева.
https://ria.ru/20240703/oborot-1956965304.html
https://ria.ru/20240625/natsproekt-1955176038.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария багреева, москва, нацпроекты
Мария Багреева, Москва, Нацпроекты
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Инвестиции, кадры и технологии являются ключевыми факторами опережающего экономического роста как в Москве, так и в стране в целом, заявила глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева на Финансовом конгрессе Банка России.
Багреева напомнила, что на столицу в настоящее время приходится примерно 20% инвестиций в стране, причем из них около 60% составляют собственные средства бизнеса, 20% – заемные, а остальное - бюджетные средства.
«
"В последние два года сильно выросли прибыли предприятий, то есть у компаний появилось больше возможностей для инвестирования. Но для этого бизнесу важно понимать, что в долгосрочном периоде их продукция будет востребована. Поэтому Москва реализует различные механизмы стимулирования инвестиционной активности, в том числе такие, как офсетные контракты, контракты жизненного цикла, в рамках которых бизнес инвестирует в развитие производств, а город становится для производителя одним из якорных заказчиков на долгосрочный период", – рассказала Багреева.
Чтобы расширить производство, необходимо привлекать новые кадры. Таким образом, в настоящее время встает вопрос обучения необходимых специалистов, а также повышения квалификации работников и реализации проектов по увеличению производительности труда.
В Москве
, как напомнила Багреева, уже несколько лет реализуется нацпроект "Производительность труда", в том числе нацеленный на помощь в решении кадровых проблем.
«
"В Москве участниками нацпроекта являются более четверти крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности. Компании, завершившие первый этап работы, уже увеличили производительность труда примерно на 40%, а их суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте превысил 5 миллиардов рублей", – отметила заммэра, добавив, что предприятиям нужно активнее инвестировать в технологии.
Она также подчеркнула, что текущих объемов и темпов роста инвестиций для качественного изменения экономики недостаточно. Поэтому в настоящее время ключевой задачей во взаимодействии с бизнесом является создание программ и условий для качественных инвестиций в технологическое развитие, подытожила Багреева.