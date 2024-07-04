https://ria.ru/20240704/ermekbaev-1957398926.html

Биография Нурлана Ермекбаева

Биография Нурлана Ермекбаева - РИА Новости, 04.07.2024

Биография Нурлана Ермекбаева

Казахстанский государственный деятель Нурлан Байузакович Ермекбаев родился 1 января 1963 года в Шымкенте Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:01

2024-07-04T15:01

2024-07-04T15:01

справки

казахстан

нурлан ермекбаев

шос

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Казахстанский государственный деятель Нурлан Байузакович Ермекбаев родился 1 января 1963 года в Шымкенте Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).В 1986 году с отличием окончил Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР по специальности "офицер со знанием китайского и английского языков", в 1996 году – Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "инженер-экономист". В 2019 году прошел полный курс по программе "военное искусство" на базе Национального университета обороны. Кандидат политических наук.В 1984-1985 годах находился в служебной командировке в составе военной миссии СССР в Анголе.В 1986-1991 годах проходил службу на офицерских должностях в частях системы Генштаба Вооруженных сил СССР.В 1991-1996 годах работал во внешнеэкономических организациях Республики Казахстан.В 1996-1997 годах занимал должность советника председателя правления ЗАО "Алматинский торгово-финансовый банк".В 1997-1999 годах – генеральный директор компании "Юнитэк ЛТД".В 1999-2001 годах являлся главой представительства ОАО "Народный банк Казахстана" в Пекине (Китай).В 2001-2003 годах работал советником посольства Республики Казахстан в Китае.В 2003-2004 годах занимал должность поверенного в делах Республики Казахстан в Сингапуре.В 2004-2006 годах был заведующим Центром внешней политики администрации президента Казахстана.В 2006-2007 годах являлся советником президента Казахстана – заведующим Центром внешней политики администрации президента.В 2007-2010 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел Казахстана.В 2010-2012 годах – помощник президента Казахстана по международным вопросам.В 2012-2014 годах являлся Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Китае (с апреля 20112 года), во Вьетнаме по совместительству (с июля 2012 года), в КНДР по совместительству (с октября 2012 года).В 2014-2016 годах был помощником президента – секретарем Совета Безопасности Казахстана.В 2016-2018 годах занимал должность министра по делам религий и гражданского общества Казахстана.В апреле-августе 2018 года был помощником президента – секретарем Совета Безопасности Казахстана.В 2018-2021 годах занимал должность министра обороны Казахстана. 31 августа 2021 года подал в отставку после пожара на складе воинской части в Жамбылской области, в результате которого погибло 18 человек, около 100 пострадали. С января 2023 года – заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).4 июля 2024 года Нурлан Ермекбаев назначен генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. Генерал-лейтенант (2020).Нурлан Ермекбаев отмечен государственными наградами Республики Казахстан – орденами "Курмет" (2005), "Парасат" (2015).Автор нескольких десятков статей, соавтор книги "Казахстан и страны мира".Нурлан Ермекбаев женат, в браке двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, казахстан, нурлан ермекбаев, шос, ссср, китай