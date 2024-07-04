https://ria.ru/20240704/energodar-1957508650.html

Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП

Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 04.07.2024

Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП

Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T20:53

2024-07-04T20:53

2024-07-04T21:09

энергодар

запорожская область

специальная военная операция на украине

алексей лихачев

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram-канале администрации города."Уважаемые энергодарцы! Город частично обесточен в связи с повреждением линии электропередачи вне города", - говорится в сообщении.Специалисты работают над подключением потребителей по временной схеме, сообщили власти.В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз.

https://ria.ru/20240703/terakt-1957144697.html

энергодар

запорожская область

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энергодар, запорожская область, алексей лихачев, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия