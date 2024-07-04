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Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 04.07.2024 (обновлено: 21:09 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/energodar-1957508650.html
Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП
Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП - РИА Новости, 04.07.2024
Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП
Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T20:53
2024-07-04T21:09
энергодар
запорожская область
специальная военная операция на украине
алексей лихачев
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram-канале администрации города."Уважаемые энергодарцы! Город частично обесточен в связи с повреждением линии электропередачи вне города", - говорится в сообщении.Специалисты работают над подключением потребителей по временной схеме, сообщили власти.В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз.
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энергодар, запорожская область, алексей лихачев, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия
Энергодар, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия
Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП

Энергодар частично остался без света из-за повреждения ЛЭП вне города

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Город Энергодар рядом с ЗАЭС в Запорожской области частично обесточен из-за повреждения ЛЭП вне города, сообщается в Telegram-канале администрации города.
"Уважаемые энергодарцы! Город частично обесточен в связи с повреждением линии электропередачи вне города", - говорится в сообщении.
Специалисты работают над подключением потребителей по временной схеме, сообщили власти.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре. Девять работников ЗАЭС, по уточненным данным, пострадали от удара беспилотников по подстанции, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В результате атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города, сообщил ранее глава администрации города Эдуард Сеновоз.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Директор ЗАЭС назвала удар ВСУ по подстанции "Радуга" терактом
3 июля, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
 
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