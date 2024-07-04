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Страны ШОС выступили за сотрудничество в энергобезопасности - РИА Новости, 04.07.2024
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11:39 04.07.2024 (обновлено: 12:24 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/energobezopasnost-1957316084.html
Страны ШОС выступили за сотрудничество в энергобезопасности
Страны ШОС выступили за сотрудничество в энергобезопасности - РИА Новости, 04.07.2024
Страны ШОС выступили за сотрудничество в энергобезопасности
Страны ШОС выступают за сотрудничество в энергетической безопасности, считают важным сбалансированный энергопереход, учитывающий интересы всех стран, гласит... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:39
2024-07-04T12:24
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС выступают за сотрудничество в энергетической безопасности, считают важным сбалансированный энергопереход, учитывающий интересы всех стран, гласит Астанинская декларация, подписанная главами государств ШОС на саммите в Астане."Государства-члены выступают за дальнейшее развитие сотрудничества в обеспечении энергетической безопасности. Они считают важным скоординированный и сбалансированный энергетический переход, учитывающий интересы как стран-производителей, так и потребителей традиционных видов топлива, в соответствии с национальными приоритетами и возможностями государств-членов ШОС", - говорится в декларации.Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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шос, в мире, саммит шос в астане – 2024, астана, индия, иран
ШОС, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024, Астана, Индия, Иран
Страны ШОС выступили за сотрудничество в энергобезопасности

ШОС назвала сбалансированный энергопереход, учитывающий все интересы, важным

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
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Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС выступают за сотрудничество в энергетической безопасности, считают важным сбалансированный энергопереход, учитывающий интересы всех стран, гласит Астанинская декларация, подписанная главами государств ШОС на саммите в Астане.
«
"Государства-члены выступают за дальнейшее развитие сотрудничества в обеспечении энергетической безопасности. Они считают важным скоординированный и сбалансированный энергетический переход, учитывающий интересы как стран-производителей, так и потребителей традиционных видов топлива, в соответствии с национальными приоритетами и возможностями государств-членов ШОС", - говорится в декларации.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
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