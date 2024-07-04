https://ria.ru/20240704/energobezopasnost-1957316084.html

Страны ШОС выступили за сотрудничество в энергобезопасности

Страны ШОС выступили за сотрудничество в энергобезопасности - РИА Новости, 04.07.2024

Страны ШОС выступили за сотрудничество в энергобезопасности

Страны ШОС выступают за сотрудничество в энергетической безопасности, считают важным сбалансированный энергопереход, учитывающий интересы всех стран, гласит... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:39

2024-07-04T11:39

2024-07-04T12:24

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АСТАНА, 4 июл - РИА Новости. Страны ШОС выступают за сотрудничество в энергетической безопасности, считают важным сбалансированный энергопереход, учитывающий интересы всех стран, гласит Астанинская декларация, подписанная главами государств ШОС на саммите в Астане."Государства-члены выступают за дальнейшее развитие сотрудничества в обеспечении энергетической безопасности. Они считают важным скоординированный и сбалансированный энергетический переход, учитывающий интересы как стран-производителей, так и потребителей традиционных видов топлива, в соответствии с национальными приоритетами и возможностями государств-членов ШОС", - говорится в декларации.Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

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